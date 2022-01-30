Отставка главы Трехгорного Евгения Сычева ожидается в феврале Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Конкурсы на глав в Челябинской области

Глава Трехгорного Евгений Сычев в ближайшее время покинет свой пост. В закрытом городе «Росатома» запустят выборы нового мэра. Об этом URA.RU сообщили источники в правительстве Челябинской области и партийных кругах.

«Действующий глава уходит в отставку из-за проблем со здоровьем. Сейчас завершаются консультации с „Росатомом“ по кандидатуре его преемника. Не исключено, что им станет председатель городского собрания Сергей Букрин», — рассказал инсайдер.

«Букрин также возглавляет местную организацию „Единой России“, что соответствует установке: глава муниципалитета одновременно руководит местной ЕР. Предполагается, что на следующей неделе пройдут переговоры, а в первой декаде февраля исполняющим обязанности главы Трехгорного станет Букрин. Одновременно будет запущена процедура выборов», — добавил также URA.RU источник в региональном политсовете партии.

Курирующий муниципалитеты южной части Челябинской области вице-губернатор Станислав Мошаров воздержался от комментариев. С Сычевым на момент публикации новости оперативно связаться не удалось.

Таким образом, в феврале ожидается смена власти уже в трех территориях Челябинской области. Это Еманжелинский муниципальный район, а также два закрытых административно-территориальных образования (ЗАТО) Трехгорный и Снежинск. Главе последнего Игорю Сапрыкину предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о халатности, оперативное сопровождение расследования ведет региональное УФСБ.

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