Глава Трехгорного Евгений Сычев в ближайшее время покинет свой пост. В закрытом городе «Росатома» запустят выборы нового мэра. Об этом URA.RU сообщили источники в правительстве Челябинской области и партийных кругах.
«Действующий глава уходит в отставку из-за проблем со здоровьем. Сейчас завершаются консультации с „Росатомом“ по кандидатуре его преемника. Не исключено, что им станет председатель городского собрания Сергей Букрин», — рассказал инсайдер.
«Букрин также возглавляет местную организацию „Единой России“, что соответствует установке: глава муниципалитета одновременно руководит местной ЕР. Предполагается, что на следующей неделе пройдут переговоры, а в первой декаде февраля исполняющим обязанности главы Трехгорного станет Букрин. Одновременно будет запущена процедура выборов», — добавил также URA.RU источник в региональном политсовете партии.
Курирующий муниципалитеты южной части Челябинской области вице-губернатор Станислав Мошаров воздержался от комментариев. С Сычевым на момент публикации новости оперативно связаться не удалось.
Таким образом, в феврале ожидается смена власти уже в трех территориях Челябинской области. Это Еманжелинский муниципальный район, а также два закрытых административно-территориальных образования (ЗАТО) Трехгорный и Снежинск. Главе последнего Игорю Сапрыкину предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о халатности, оперативное сопровождение расследования ведет региональное УФСБ.
Глава Трехгорного Евгений Сычев в ближайшее время покинет свой пост. В закрытом городе «Росатома» запустят выборы нового мэра. Об этом URA.RU сообщили источники в правительстве Челябинской области и партийных кругах. «Действующий глава уходит в отставку из-за проблем со здоровьем. Сейчас завершаются консультации с „Росатомом“ по кандидатуре его преемника. Не исключено, что им станет председатель городского собрания Сергей Букрин», — рассказал инсайдер. «Букрин также возглавляет местную организацию „Единой России“, что соответствует установке: глава муниципалитета одновременно руководит местной ЕР. Предполагается, что на следующей неделе пройдут переговоры, а в первой декаде февраля исполняющим обязанности главы Трехгорного станет Букрин. Одновременно будет запущена процедура выборов», — добавил также URA.RU источник в региональном политсовете партии. Курирующий муниципалитеты южной части Челябинской области вице-губернатор Станислав Мошаров воздержался от комментариев. С Сычевым на момент публикации новости оперативно связаться не удалось. Таким образом, в феврале ожидается смена власти уже в трех территориях Челябинской области. Это Еманжелинский муниципальный район, а также два закрытых административно-территориальных образования (ЗАТО) Трехгорный и Снежинск. Главе последнего Игорю Сапрыкину предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о халатности, оперативное сопровождение расследования ведет региональное УФСБ.