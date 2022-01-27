СКР предъявил обвинение мэру Снежинска после расследования ФСБ

Инсайдеры считают, что для Игоря Сапрыкина суд окончится относительно балгополучно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэру Снежинска (Челябинская область) Игорю Сапрыкину предъявлено обвинение по уголовному делу о халатности. Об этом сообщили URA.RU в следственном управлении СКР по региону.

«По версии следствия, в 2020 году обвиняемый незаконно согласовал арендатору земельного участка вырубку лесных насаждений, отнесенных к категории защитные леса, для строительства яхт-клуба. Незаконной вырубкой лесных насаждений причинен ущерб в сумме более 8 млн рублей. Ему предъявлено по ч.1.1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Там также добавили, что преступление выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области. Они же осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Ранее факт возбуждения дела подтвердили URA.RU в правительстве Челябинской области. Как пояснил инсайдер, мэр санкционировал сдачу земельного участка в аренду, после чего и были произведены вырубки. При этом источник выразил мнение, что процесс закончится назначением судебного штрафа, поскольку следователи не выявили корыстной заинтересованности в действиях чиновника.

Сапрыкин работал в администрации Снежинска с 2013 года, с 2015 года занимая пост сити-менеджера. После отказа от «двуглавой системы» власти в апреле 2017 года он стал главой города. Выборы главы администрации ЗАТО Снежинск пройдут в марте. По информации URA.RU, Сапрыкин не будет участвовать в конкурсе.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам