Власти выделят 100 тысяч рублей сироте-инвалиду на ремонт квартиры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация Малышевского городского округа Свердловской области приняла решение выделить 100 тысяч рублей сироте-инвалиду на ремонт квартиры после пожара при условии приватизации двухкомнатной квартиры. На прошедшем суде опекуну намекнули, что если она не согласится на приватизацию, то встанет вопрос об изъятии ребенка. Об этом URA.RU сообщила депутат Надежда Ренева, которая представляет интересы 12-летней сироты-инвалида.

«Бабушке, которая является опекуном 12-летней Юлии с редким и тяжелым диагнозом — синдром Ретта, в суде намекнули, что надо подписать дополнительное соглашение. В противном случае встанет вопрос об изъятии ребенка, так как бабушка не может обеспечить девочку жильем. Женщина побоялась, что внучку заберут, и согласилась подписать документ. Она должна будет приватизировать квартиру, и только после этого органы опеки выделят на ремонт 100 тысяч рублей», — поделилась Ренева.

По словам Реневой, отремонтировать квартиру, в которой в 2005 году был пожар, на эти деньги невозможно. «По закону за состоянием квартиры должна была следить администрация, но они не делали этого. Жилье в ужасающем состоянии. Жить там невозможно. А теперь через приватизацию хотят выделить 100 тысяч рублей и отделаться этим, хотя в квартире нужен капитальный ремонт, который обойдется минимум в 350 тысяч рублей», — посетовала депутат.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием к главе Малышева Марии Рубцовой. Она отметила, что дополнительное соглашение подписано. «Жду от них сейчас заявление на приватизацию. Никаких намеков на изъятие ребенка не было», — сообщила Рубцова.

Ранее URA.RU писало, что сирота с редким заболеванием не может добиться исполнения закона от администрации Малышевского городского округа области. Депутат Надежда Ренева заявляет, что по закону администрация города обязана привести аварийную квартиру, которая досталась девочке в наследство, в надлежащий вид, но никаких действий власти не предпринимают. Местная прокуратура пытается оспорить действия чиновников.

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