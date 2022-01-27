Депутат челябинского заксобрания подал в суд на блогера

Депутат законодательного собрания Челябинской области Алексей Денисенко обратился в Кыштымский городской суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации к блогеру Владимиру Коневу. Эту информацию URA.RU подтвердил Денисенко.
«Поводом для оскорблений и клеветы стала баня на понтоне на озере Увильды. Баня установлена в рамках развития внутреннего туризма. Министерство экологии области проводила проверку — нарушений выявлено не было. Я считаю, что я должен защитить свои права», — заявил URA.RU Денисенко.
Конфликт между депутатом и общественником разгорелся после того, как Конев выложил летом 2021 года на YouTube критические ролики. В них блогер обвинил депутата в нарушении экологических норм на озере Увильды, являющемся памятником природы. Конева так сильно возмутила установленная на понтоне баня, что он допустил эмоциональные оскорбления в адрес Денисенко.
«Зашел сегодня на почту и узнал, что я стал подсудимым! Он обиделся! Он вышел на тропу войны и хочет мести! Только 200 тыс. рублей смогут утешить Денисенко», — написал на своей странице во «ВКонтакте» Конев.
Из материалов Кыштымского горсуда следует, что Денисенко подал заявление о защите чести и достоинства 11 января. Иск принят к производству. Предварительное судебное заседание назначено на 16 февраля.
Депутат законодательного собрания Челябинской области Алексей Денисенко обратился в Кыштымский городской суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации к блогеру Владимиру Коневу. Эту информацию URA.RU подтвердил Денисенко. «Поводом для оскорблений и клеветы стала баня на понтоне на озере Увильды. Баня установлена в рамках развития внутреннего туризма. Министерство экологии области проводила проверку — нарушений выявлено не было. Я считаю, что я должен защитить свои права», — заявил URA.RU Денисенко. Конфликт между депутатом и общественником разгорелся после того, как Конев выложил летом 2021 года на YouTube критические ролики. В них блогер обвинил депутата в нарушении экологических норм на озере Увильды, являющемся памятником природы. Конева так сильно возмутила установленная на понтоне баня, что он допустил эмоциональные оскорбления в адрес Денисенко. «Зашел сегодня на почту и узнал, что я стал подсудимым! Он обиделся! Он вышел на тропу войны и хочет мести! Только 200 тыс. рублей смогут утешить Денисенко», — написал на своей странице во «ВКонтакте» Конев. Из материалов Кыштымского горсуда следует, что Денисенко подал заявление о защите чести и достоинства 11 января. Иск принят к производству. Предварительное судебное заседание назначено на 16 февраля.