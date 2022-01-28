Бывший курганский вице-губернатор лишился статусного поста

Владислав Кузнецов вышел из состава регионального политсовета ЕР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов выбыл из регионального политсовета и президиума регионального политсовета «Единой России». Решение об этом озвучено 29 января на партийной конференции, где присутствовали 52 делегата, передает корреспондент URA.RU.

«Никто никого не исключает. Мы просто передвигаем под новые задачи членов партии», — подчеркнул на конференции глава курганских единороссов Александр Ильтяков.

Помимо Кузнецова, из состава политсовета также выбыли: депутат облдумы Евгений Кафеев, Владимир Саблин (не работает), Александр Сапожников (руководитель Общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д. А Медведева в Курганской области). Новыми членами политсовета на голосование предлагаются: Лариса Кокорина (замгубернатора по соцполитике), Елена Ситникова (глава Кургана), Сергей Князев (глава Каргапольского района), Александр Столбов (глава Далматовского района).

О том, что Кузнецова могут исключить из регионального политсовета и президиума политсовета, ранее сообщало URA.RU. Секретарь регионального отделения партии Александр Ильтяков объяснял это тем, что экс-чиновник уехал из Курганской области и физически не может присутствовать на заседаниях. Он также добавил, что обычно на конференции в рамках ротации меняют 10-15% состава политсовета, но в этом году возможно, что поменяется больше членов.

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