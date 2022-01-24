Бывший вице-губернатор потеряет еще один пост в Кургане

Владислав Кузнецов написал заявление о выходе из регионального политсовета ЕР и президиума политсовета Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов будет исключен из регионального политсовета и президиума регионального политсовета «Единой России» на партийной конференции, назначенной на 29 января. Основанием для этого стало его заявление, сообщил URA.RU секретарь регионального отделения ЕР Александр Ильтяков.

«Кузнецов уехал из Курганской области. Поэтому он уже написал заявление [о выходе из состава политсовета]. Это ведь постоянные собрания, проведение политсоветов. Так как его нет физически в регионе, он и попросил своей отставки», — рассказал политик.

Кузнецов — не единственный политик, которого исключат из политсовета. По словам Ильтякова, обычно на конференции в рамках ротации меняют 10-15% состава этого органа. «Вот приблизительно такой рекомендации мы и будем придерживаться. В этом году, наверно, немного больше поменяется. Это все естественная ротация. Здесь не кто-то кого-то выгоняет, подсиживает, это все стандартная процедура», — подчеркнул он.

Ранее URA.RU сообщало, что региональная конференция ЕР в Кургане назначена на 29 января. В пресс-службе регионального отделения партии подтвердили, что в этот день единороссы выберут нового секретаря, новый состав регионального политсовета, президиума регионального политсовета и региональной контрольной комиссии. В состав политсовета входят 33 члена, в состав президиума политсовета — 12 человек из состава политсовета.

Кузнецов уволился из курганского правительства по собственному желанию 15 декабря 2021 года. Он является выпускником кадровой программы «Школа губернаторов». Ранее URA.RU сообщало, что Кузнецов готовится переезжать в Оренбург, где его ожидает высокий пост во властных структурах региона. В частности, говорили о возможном назначении и. о. губернатора Оренбургской области. Позже появилась информация, что экс-чиновника не согласовали на этот пост.

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