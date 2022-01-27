27 января 2022
26 января 2022

Тюменские власти ввели новые ограничения из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Многофункциональный центр предоставления государственных услуг
Получать госуслуги лично теперь можно только по сокращенному списку Фото:

Департамент имущественных отношений Тюменской области ограничил список услуг, по которым граждане могут обращаться в ведомство лично. Информация об этом размещена на сайте департамента. Ограничения на посещение ввели для снижения заболеваемости коронавирусом.

«Для снижения риска распространения коронавирусной инфекции приняты дополнительные ограничительные меры. Прием заявлений и выдача результатов по госуслугам будет осуществляться по ограниченному списку и только по предварительной записи», — сообщается на сайте депимущества области.

В перечень услуг, за получением которых можно обращаться очно, следующий:

  • предоставление земельных участков крестьянским (фермерским) хозяйствам;
  • приватизация жилфонда Тюменской области, переданного на условиях социального найма;
  • принятие решения о предоставлении в аренду (безвозмездное пользование) имущества Тюменской области, без проведения торгов;
  • принятие решения о предоставлении госимущества в аренду (безвозмездное пользование) для субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру их поддержки, без проведения торгов;
  • выдача бесплатных земельных участков отдельным категориям граждан;
  • предоставление недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации ими преимущества на его приобретение;
  • прием документов после кадастровых работ по решению о предварительном согласовании по «гаражной амнистии».

По остальным услугам специалисты принимают документы только по почте. Кроме того, в настоящее время в органах исполнительной власти региона запрещены личные приемы граждан, вплоть до 28 марта.

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Департамент имущественных отношений Тюменской области ограничил список услуг, по которым граждане могут обращаться в ведомство лично. Информация об этом размещена на сайте департамента. Ограничения на посещение ввели для снижения заболеваемости коронавирусом. «Для снижения риска распространения коронавирусной инфекции приняты дополнительные ограничительные меры. Прием заявлений и выдача результатов по госуслугам будет осуществляться по ограниченному списку и только по предварительной записи», — сообщается на сайте депимущества области. В перечень услуг, за получением которых можно обращаться очно, следующий: По остальным услугам специалисты принимают документы только по почте. Кроме того, в настоящее время в органах исполнительной власти региона запрещены личные приемы граждан, вплоть до 28 марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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