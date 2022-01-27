Тюменские власти ввели новые ограничения из-за коронавируса

Получать госуслуги лично теперь можно только по сокращенному списку Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Департамент имущественных отношений Тюменской области ограничил список услуг, по которым граждане могут обращаться в ведомство лично. Информация об этом размещена на сайте департамента. Ограничения на посещение ввели для снижения заболеваемости коронавирусом.

«Для снижения риска распространения коронавирусной инфекции приняты дополнительные ограничительные меры. Прием заявлений и выдача результатов по госуслугам будет осуществляться по ограниченному списку и только по предварительной записи», — сообщается на сайте депимущества области.

В перечень услуг, за получением которых можно обращаться очно, следующий:

предоставление земельных участков крестьянским (фермерским) хозяйствам;

приватизация жилфонда Тюменской области, переданного на условиях социального найма;

принятие решения о предоставлении в аренду (безвозмездное пользование) имущества Тюменской области, без проведения торгов;

принятие решения о предоставлении госимущества в аренду (безвозмездное пользование) для субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру их поддержки, без проведения торгов;

выдача бесплатных земельных участков отдельным категориям граждан;

предоставление недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации ими преимущества на его приобретение;

прием документов после кадастровых работ по решению о предварительном согласовании по «гаражной амнистии».

По остальным услугам специалисты принимают документы только по почте. Кроме того, в настоящее время в органах исполнительной власти региона запрещены личные приемы граждан, вплоть до 28 марта.