Глава НАТО раскрыл планы альянса на Украину

28 января 2022 в 19:36 Размер текста - 17 +

НАТО не будет посылать войска в Украину Фото: NIDS/NATO Multimedia Library У НАТО нет планов по размещению боевых групп альянса в Украине, несмотря на то, что между союзниками по блоку есть разногласия, какую помощь Киеву нужно оказать сейчас. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Мы не собираемся размещать боевые подразделения НАТО на Украине. <…> Что касается того, какую помощь оказывать Украине, которая не является членом альянса, а весьма ценным партнером. Есть некоторые разногласия между членами альянса. Я не пытаюсь это скрыть», — сообщил Столтенберг на онлайн-конференции НАТО. Трансляция велась на сайте альянса. Он уточнил, что некоторые союзники по блоку не готовы поставлять военное оборудование. Также Столтенберг подчеркнул, что Россия получит больше сил НАТО на своих границах, если применит силу против Украины. По его словам, альянс должен быть готов развернуть пять тысяч военных на востоке «в качестве предупреждения РФ». Генсек НАТО добавил, что США, Канада и Британия направляют на Украину инструкторов и оборонительное вооружение. О том, что Россия не будет начинать войну, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Если это зависит от Российской Федерации — войны не будет, войн мы не хотим. Но и наступать на наши интересы, грубо игнорировать наши интересы мы не позволим», — приводит Пятый канал слова Лаврова. Вместе с тем, экс-генерал США Дейл Дейли предложил оставить Украину без права вступления в НАТО ради мира с РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

У НАТО нет планов по размещению боевых групп альянса в Украине, несмотря на то, что между союзниками по блоку есть разногласия, какую помощь Киеву нужно оказать сейчас. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Мы не собираемся размещать боевые подразделения НАТО на Украине. <…> Что касается того, какую помощь оказывать Украине, которая не является членом альянса, а весьма ценным партнером. Есть некоторые разногласия между членами альянса. Я не пытаюсь это скрыть», — сообщил Столтенберг на онлайн-конференции НАТО. Трансляция велась на сайте альянса. Он уточнил, что некоторые союзники по блоку не готовы поставлять военное оборудование. Также Столтенберг подчеркнул, что Россия получит больше сил НАТО на своих границах, если применит силу против Украины. По его словам, альянс должен быть готов развернуть пять тысяч военных на востоке «в качестве предупреждения РФ». Генсек НАТО добавил, что США, Канада и Британия направляют на Украину инструкторов и оборонительное вооружение. О том, что Россия не будет начинать войну, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Если это зависит от Российской Федерации — войны не будет, войн мы не хотим. Но и наступать на наши интересы, грубо игнорировать наши интересы мы не позволим», — приводит Пятый канал слова Лаврова. Вместе с тем, экс-генерал США Дейл Дейли предложил оставить Украину без права вступления в НАТО ради мира с РФ.