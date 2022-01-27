27 января 2022

Тюменцев будут тестировать на коронавирус по-новому

© Служба новостей «URA.RU»
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Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семёнов в госпитальной базе по лечению коронавирусной инфекции. Магнитогорск, паспорт, лечение, здоровье, медсестры, стол, коронавирус, приемный бокс, защитная одежда врача, ковид 19
В области появятся 66 мобильных пунктов Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Власти Тюменской области откроют мобильные пункты для обследования жителей области на коронавирус. Там можно будет бесплатно сдать ПЦР-тест на COVID и определить сатурацию легких. Об этом URA.RU рассказала директор регионального депздрава Наталья Логинова.

«Будут развернуты выездные бригады или фильтры. У обратившихся медицинские работники измерят температуру, уровень сатурации, давление, проведут общий осмотр и бесплатно возьмут тест на COVID-19», — заявила Логинова.

Сообщается, что при положительном результате теста на коронавирус пациенту сразу будут выдавать противоковидные лекарства. По плану властей, 35 мобильных пунктов появится в Тюмени, еще 31 расположится в муниципалитетах. Они могут разместиться на объектах культуры, в детсадах и школах, учреждениях социальной защиты или спорта. В депздраве добавили, что для посещения мобильных медпунктов необходимо сначала записаться на осмотр и тестирование по номеру 112.

Ранее URA.RU сообщало, что тюменские власти перенесли ввод системы QR-кодов. Решением губернатора закреплено введение ограничительных мер с 1 марта 2022 года.

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Власти Тюменской области откроют мобильные пункты для обследования жителей области на коронавирус. Там можно будет бесплатно сдать ПЦР-тест на COVID и определить сатурацию легких. Об этом URA.RU рассказала директор регионального депздрава Наталья Логинова. «Будут развернуты выездные бригады или фильтры. У обратившихся медицинские работники измерят температуру, уровень сатурации, давление, проведут общий осмотр и бесплатно возьмут тест на COVID-19», — заявила Логинова. Сообщается, что при положительном результате теста на коронавирус пациенту сразу будут выдавать противоковидные лекарства. По плану властей, 35 мобильных пунктов появится в Тюмени, еще 31 расположится в муниципалитетах. Они могут разместиться на объектах культуры, в детсадах и школах, учреждениях социальной защиты или спорта. В депздраве добавили, что для посещения мобильных медпунктов необходимо сначала записаться на осмотр и тестирование по номеру 112. Ранее URA.RU сообщало, что тюменские власти перенесли ввод системы QR-кодов. Решением губернатора закреплено введение ограничительных мер с 1 марта 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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