Тюменцев будут тестировать на коронавирус по-новому

В области появятся 66 мобильных пунктов Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти Тюменской области откроют мобильные пункты для обследования жителей области на коронавирус. Там можно будет бесплатно сдать ПЦР-тест на COVID и определить сатурацию легких. Об этом URA.RU рассказала директор регионального депздрава Наталья Логинова.

«Будут развернуты выездные бригады или фильтры. У обратившихся медицинские работники измерят температуру, уровень сатурации, давление, проведут общий осмотр и бесплатно возьмут тест на COVID-19», — заявила Логинова.

Сообщается, что при положительном результате теста на коронавирус пациенту сразу будут выдавать противоковидные лекарства. По плану властей, 35 мобильных пунктов появится в Тюмени, еще 31 расположится в муниципалитетах. Они могут разместиться на объектах культуры, в детсадах и школах, учреждениях социальной защиты или спорта. В депздраве добавили, что для посещения мобильных медпунктов необходимо сначала записаться на осмотр и тестирование по номеру 112.

Ранее URA.RU сообщало, что тюменские власти перенесли ввод системы QR-кодов. Решением губернатора закреплено введение ограничительных мер с 1 марта 2022 года.