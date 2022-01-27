Оксана Иванова приобрела известность во время протестов против строительства храма Святой Екатерины в сквере у Драмтеатра в 2019 году Фото: Анна Майорова © URA.RU

Один из неформальных лидеров сообщества православных в Екатеринбурге, общественница Оксана Иванова идет на выборы в гордуму Екатеринбурга по Верх-Исетскому округу №2. Такое решение 28 января приняло свердловское отделение «Справедливой России», сообщили в пресс-службе ячейки. На довыборах в Ленинском округе №10 эсеров представит общественник Денис Каракоз.

«Я буду продолжать поднимать вопросы семьи (в том числе семейного бюджета), создания современной инфраструктуры детства, говорить о необходимости здоровой социализации подростков», — рассказала Оксана Иванова URA.RU. Для нее это не первые выборы.

В 2020-м Иванова участвовала в довыборах в гордуму по Верх-Исетскому округу №4. Та кампания была более интересной: ее подготовка сопровождалась аппаратными интригами. Выдвижение Ивановой эсеры не согласовывали с резиденцией свердловского губернатора. Этот жест, по их мнению, должен был продемонстрировать обиду: власти на тех довыборах выдвинули от «Единой России» Антона Швалева (Верх-Исетский округ №4) и Виталия Чачина (Ленинский округ №9), которые прежде были с «СР». Победивший в итоге Швалев набрал тогда 28,57%, Иванова — 19,99% (четвертое место).

В 2021 году Иванова пыталась пройти от «Справедливой России» в Госдуму и заксобрание, но безуспешно. Она дружит с лидером свердловских эсеров, депутатом Госдумы Андреем Кузнецовым. Политические кампании Ивановой финансируются из партийного фонда.

Про Дениса Каракоза известно, что он учитель истории школы №181 и председатель ТОС. Его фамилия фигурировала в СМИ в 2018 году в связи с протестами в Академическом против вырубки березовой рощи. Тогда под прицел активистов попали две компании — «Синара-Девелопмент» и «Атомстройкомплекс».

Довыборы в гордуму Екатеринбурга по двум округам намечены на 27 марта, перед этим пройдет десятидневное досрочное голосование. Мэрию и «Единую Россию» на них представляют директора школ Татьяна Вяткина (округ №4) и Александра Журавлева (№10).

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам