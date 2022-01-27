В Тюменской области назвали районы-лидеры по заражениям COVID

Заболеваемость в области выросла на 56% Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти Тюменской области назвали муниципалитеты с самым большим приростом случаев заражения коронавирусом. В список вошли Вагайский, Упоровский, Викуловский и Аромашевский район. Об этом URA.RU рассказали в областном департаменте здравоохранения.

«Самый большой прирост показателя отмечается в Вагайском, Викуловском, Аромашевском и Упоровском районах. Более 71% случаев заражений зарегистрировали в Тюмени», — говорят в депздраве.

Региональный Роспотребнадзор сообщает, что по итогам третьей недели года заболеваемость в области выросла на 56%, всего же увеличение заболеваемости фиксируется в 19 муниципалитетах. «В эпидемиологический процесс COVID-19 на третьей неделе вовлечены все муниципальные образования Тюменской области. Более 71% случаев зарегистрировали в Тюмени. Отмечается увеличение заболеваемости в 19 муниципальных районах», — рассказала руководитель Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,4.

Ранее URA.RU сообщало, что за сутки 12 807 россиян попали в больницу с коронавирусом. Всего за период пандемии коронавирусом заразились 11 404 617 человек, из них полностью выздоровели 10 129 691. Жертвами инфекции стали 328 770 человека.