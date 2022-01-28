В Минтруда РФ назвали условия для резкого роста выплат

Единый тариф для уплаты взносов по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию позволит увеличить выплаты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России необходимо установить единый тариф для уплаты взносов по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию, а также объединить Пенсионный фонд России и Фонд соцстрахования. Такие инициативы предложил Минтруд РФ, уточнив, что это поможет повысить выплаты по больничному, уходу за ребенком и декретные в несколько раз.

Сейчас различается круг застрахованных лиц Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС). Также действует 12 льготных режимов для отдельных категорий плательщиков и пять льготных моделей уплаты страховых взносов. Минтруд РФ предлагает установить единый тариф застрахованных лиц.

«Такой подход позволит: обеспечить равный доступ к социальному страхованию гражданам, занятым по трудовым и гражданско-правовым договорам. <…> В 1,5 раза увеличить максимальный размер выплат по больничному, по уходу за ребенком и декретных без увеличения тарифов страховых взносов», — указано на сайте Минтруда РФ.

Единые тарифы и базу для пенсионного и обязательного социального страхования предлагается ввести с 1 января 2023 года. По задумке ведомства, благодаря этому к 2025 году максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком ставит 57,4 тысяч рублей при сегодняшнем 37,9 тысяч рублей. Максимальная сумма декретных за 150 дней составит 660,9 тысяч рублей (при действующей модели — 435,9 тысяч рублей). А суммы пособия по временной нетрудоспособности составит от 86,1 тысяч до 143,5 тысяч рублей.

Также Минтруд РФ предлагает объединить ПФР и ФСС в Единый государственный внебюджетный фонд «Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации». Предполагается, что данная мера позволит увеличить социальные выплаты в полтора раза, а также сделает получение услуг более удобным. О планах Минтруда ранее уже сообщал «Коммерсант».

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