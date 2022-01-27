Минтруд планирует увеличить ряд соцвыплат

28 января 2022 в 06:06 Размер текста - 17 +

Минтруд планирует создание нового фонда, что позволит повысить размер социальных выплат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Министерство труда РФ планирует объединить Пенсионный фонд (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) в единую структуру. Предполагается, что данная мера позволит увеличить социальные выплаты в полтора раза, а также сделает получение услуг более удобным благодаря единой цифровой платформе. «Правительство планирует реорганизовать Пенсионный фонд (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) в единую организацию — и предложить работодателям общую взносооблагаемую базу для выплаты страховых взносов на пенсионное и социальное страхование. При минимальном росте нагрузки на бизнес это, по замыслу Минтруда, позволит увеличить размер ряда социальных выплат для населения в полтора раза. Реформа фондов, в свою очередь, сделает получение социальных услуг также более удобным — за счет объединения их административных функций в рамках единой цифровой платформы», — сообщает « Коммерсантъ ». Отмечается, что в управлении фонда появится новый орган — наблюдательный совет. В его состав будут входить семь человек: «представители работодателей и профсоюзов, Совет федерации и Госдумы, вице-премьер — координатор РТК, глава Минтруда и сам председателя фонда», сообщает издание. При этом координировать работу фонда также будет Минтруд. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Министерство труда РФ планирует объединить Пенсионный фонд (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) в единую структуру. Предполагается, что данная мера позволит увеличить социальные выплаты в полтора раза, а также сделает получение услуг более удобным благодаря единой цифровой платформе. «Правительство планирует реорганизовать Пенсионный фонд (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) в единую организацию — и предложить работодателям общую взносооблагаемую базу для выплаты страховых взносов на пенсионное и социальное страхование. При минимальном росте нагрузки на бизнес это, по замыслу Минтруда, позволит увеличить размер ряда социальных выплат для населения в полтора раза. Реформа фондов, в свою очередь, сделает получение социальных услуг также более удобным — за счет объединения их административных функций в рамках единой цифровой платформы», — сообщает «Коммерсантъ». Отмечается, что в управлении фонда появится новый орган — наблюдательный совет. В его состав будут входить семь человек: «представители работодателей и профсоюзов, Совет федерации и Госдумы, вице-премьер — координатор РТК, глава Минтруда и сам председателя фонда», сообщает издание. При этом координировать работу фонда также будет Минтруд.