Пермских чиновников отправили на удаленку

В связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой оперштаб по Пермскому краю потребовал отправить на удаленную работу 30% сотрудников госорганов. Об этом сообщает сайт правительства региона.
«С 1 февраля руководителям госорганов требуется организовать дистанционный формат исполнения должностных обязанностей не менее чем 30% государственных гражданских служащих», — сообщается на сайте. Руководителям предприятий также рекомендуется отправить на дистанционный формат работы не менее 30% сотрудников.
Кроме того, оперштаб установил новые правила посещения ТЦ. Посетители обязаны будут надевать защитные маски на входе. Текущие коронавирусные ограничения в регионе продлены до 28 февраля.
Ранее сообщалось, что новая волна коронавируса накроет Пермский край в ближайшие две недели, к COVID-19 присоединится грипп, а заболеваемость может увеличиться в восемь раз. Об этом рассказала завкафедрой эпидемиологии Пермского медуниверситета, профессор, доктор медицинских наук Ирина Фельдблюм.
В связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой оперштаб по Пермскому краю потребовал отправить на удаленную работу 30% сотрудников госорганов. Об этом сообщает сайт правительства региона. «С 1 февраля руководителям госорганов требуется организовать дистанционный формат исполнения должностных обязанностей не менее чем 30% государственных гражданских служащих», — сообщается на сайте. Руководителям предприятий также рекомендуется отправить на дистанционный формат работы не менее 30% сотрудников. Кроме того, оперштаб установил новые правила посещения ТЦ. Посетители обязаны будут надевать защитные маски на входе. Текущие коронавирусные ограничения в регионе продлены до 28 февраля. Ранее сообщалось, что новая волна коронавируса накроет Пермский край в ближайшие две недели, к COVID-19 присоединится грипп, а заболеваемость может увеличиться в восемь раз. Об этом рассказала завкафедрой эпидемиологии Пермского медуниверситета, профессор, доктор медицинских наук Ирина Фельдблюм.