Пермских чиновников отправили на удаленку

Предприятиям также рекомендовали отправить 30% сотрудников на дистанционную работу Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой оперштаб по Пермскому краю потребовал отправить на удаленную работу 30% сотрудников госорганов. Об этом сообщает сайт правительства региона.

«С 1 февраля руководителям госорганов требуется организовать дистанционный формат исполнения должностных обязанностей не менее чем 30% государственных гражданских служащих», — сообщается на сайте. Руководителям предприятий также рекомендуется отправить на дистанционный формат работы не менее 30% сотрудников.

Кроме того, оперштаб установил новые правила посещения ТЦ. Посетители обязаны будут надевать защитные маски на входе. Текущие коронавирусные ограничения в регионе продлены до 28 февраля.

Ранее сообщалось, что новая волна коронавируса накроет Пермский край в ближайшие две недели, к COVID-19 присоединится грипп, а заболеваемость может увеличиться в восемь раз. Об этом рассказала завкафедрой эпидемиологии Пермского медуниверситета, профессор, доктор медицинских наук Ирина Фельдблюм.