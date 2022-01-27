27 января 2022

Пермских чиновников отправили на удаленку

© Служба новостей «URA.RU»
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Предприятиям также рекомендовали отправить 30% сотрудников на дистанционную работу Фото:

В связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой оперштаб по Пермскому краю потребовал отправить на удаленную работу 30% сотрудников госорганов. Об этом сообщает сайт правительства региона.

«С 1 февраля руководителям госорганов требуется организовать дистанционный формат исполнения должностных обязанностей не менее чем 30% государственных гражданских служащих», — сообщается на сайте. Руководителям предприятий также рекомендуется отправить на дистанционный формат работы не менее 30% сотрудников.

Кроме того, оперштаб установил новые правила посещения ТЦ. Посетители обязаны будут надевать защитные маски на входе. Текущие коронавирусные ограничения в регионе продлены до 28 февраля.

Ранее сообщалось, что новая волна коронавируса накроет Пермский край в ближайшие две недели, к COVID-19 присоединится грипп, а заболеваемость может увеличиться в восемь раз. Об этом рассказала завкафедрой эпидемиологии Пермского медуниверситета, профессор, доктор медицинских наук Ирина Фельдблюм.

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В связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой оперштаб по Пермскому краю потребовал отправить на удаленную работу 30% сотрудников госорганов. Об этом сообщает сайт правительства региона. «С 1 февраля руководителям госорганов требуется организовать дистанционный формат исполнения должностных обязанностей не менее чем 30% государственных гражданских служащих», — сообщается на сайте. Руководителям предприятий также рекомендуется отправить на дистанционный формат работы не менее 30% сотрудников. Кроме того, оперштаб установил новые правила посещения ТЦ. Посетители обязаны будут надевать защитные маски на входе. Текущие коронавирусные ограничения в регионе продлены до 28 февраля. Ранее сообщалось, что новая волна коронавируса накроет Пермский край в ближайшие две недели, к COVID-19 присоединится грипп, а заболеваемость может увеличиться в восемь раз. Об этом рассказала завкафедрой эпидемиологии Пермского медуниверситета, профессор, доктор медицинских наук Ирина Фельдблюм.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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