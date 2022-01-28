Французы взбунтовались против Макрона и заняли позицию Путина

29 января 2022 в 02:20 Размер текста - 17 +

Французы обвинили Макрона в том, что он «слепо следует» за США, которые «отказываются дружить с Россией» Фото: Официальный сайт Президента РФ Французы ополчились против позиции французского лидера Эммануэля Макрона в отношении России. Они оставили многочисленные комментарии под новостью, выложенной французской газетой Le Figaro, о разговоре Макрона и президента России Владимира Путина. «Почему Европа и Франция занимают позицию неприятия по отношению к России?» — задался вопросом читатель Le Figaro. Комментаторы сайта Le Figaro разделились на два лагеря. Одни называли Россию страной-агрессором, другие обвинили президента Франции в заискивании перед администрацией США и встали на сторону России. Один из пользователей написал: «Путин обеспокоен тем, что НАТО стоит на его пороге, и он прав». На его слова ответил другой читатель газеты: «Путин просит своих соседей не стать его союзниками, а лишь воздержаться от размещения враждебных сил на его границах». Еще один комментатор считает, что «США просто отказываются дружить с Россией, а их слуга Макрон слепо следует за ними». В минувшую пятницу, 28 января, лидеры обсудили по телефону безопасность в Европе и ситуацию на Украине. Путин поделился с Макроном, что НАТО и США не учли «принципиальные озабоченности России», проигнорировав ключевые моменты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Французы ополчились против позиции французского лидера Эммануэля Макрона в отношении России. Они оставили многочисленные комментарии под новостью, выложенной французской газетой Le Figaro, о разговоре Макрона и президента России Владимира Путина. «Почему Европа и Франция занимают позицию неприятия по отношению к России?» — задался вопросом читатель Le Figaro. Комментаторы сайта Le Figaro разделились на два лагеря. Одни называли Россию страной-агрессором, другие обвинили президента Франции в заискивании перед администрацией США и встали на сторону России. Один из пользователей написал: «Путин обеспокоен тем, что НАТО стоит на его пороге, и он прав». На его слова ответил другой читатель газеты: «Путин просит своих соседей не стать его союзниками, а лишь воздержаться от размещения враждебных сил на его границах». Еще один комментатор считает, что «США просто отказываются дружить с Россией, а их слуга Макрон слепо следует за ними». В минувшую пятницу, 28 января, лидеры обсудили по телефону безопасность в Европе и ситуацию на Украине. Путин поделился с Макроном, что НАТО и США не учли «принципиальные озабоченности России», проигнорировав ключевые моменты.