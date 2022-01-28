Французы взбунтовались против Макрона и заняли позицию Путина

Французы обвинили Макрона в том, что он «слепо следует» за США, которые «отказываются дружить с Россией»Фото: Официальный сайт Президента РФ
Французы ополчились против позиции французского лидера Эммануэля Макрона в отношении России. Они оставили многочисленные комментарии под новостью, выложенной французской газетой Le Figaro, о разговоре Макрона и президента России Владимира Путина.
«Почему Европа и Франция занимают позицию неприятия по отношению к России?» — задался вопросом читатель Le Figaro. Комментаторы сайта Le Figaro разделились на два лагеря. Одни называли Россию страной-агрессором, другие обвинили президента Франции в заискивании перед администрацией США и встали на сторону России.
Один из пользователей написал: «Путин обеспокоен тем, что НАТО стоит на его пороге, и он прав». На его слова ответил другой читатель газеты: «Путин просит своих соседей не стать его союзниками, а лишь воздержаться от размещения враждебных сил на его границах». Еще один комментатор считает, что «США просто отказываются дружить с Россией, а их слуга Макрон слепо следует за ними».
В минувшую пятницу, 28 января, лидеры обсудили по телефону безопасность в Европе и ситуацию на Украине. Путин поделился с Макроном, что НАТО и США не учли «принципиальные озабоченности России», проигнорировав ключевые моменты.
Французы ополчились против позиции французского лидера Эммануэля Макрона в отношении России. Они оставили многочисленные комментарии под новостью, выложенной французской газетой Le Figaro, о разговоре Макрона и президента России Владимира Путина. «Почему Европа и Франция занимают позицию неприятия по отношению к России?» — задался вопросом читатель Le Figaro. Комментаторы сайта Le Figaro разделились на два лагеря. Одни называли Россию страной-агрессором, другие обвинили президента Франции в заискивании перед администрацией США и встали на сторону России. Один из пользователей написал: «Путин обеспокоен тем, что НАТО стоит на его пороге, и он прав». На его слова ответил другой читатель газеты: «Путин просит своих соседей не стать его союзниками, а лишь воздержаться от размещения враждебных сил на его границах». Еще один комментатор считает, что «США просто отказываются дружить с Россией, а их слуга Макрон слепо следует за ними». В минувшую пятницу, 28 января, лидеры обсудили по телефону безопасность в Европе и ситуацию на Украине. Путин поделился с Макроном, что НАТО и США не учли «принципиальные озабоченности России», проигнорировав ключевые моменты.