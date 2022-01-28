Путин пообещал ответить на отказ НАТО по гарантиям безопасности

Россия изучит письменный отказ НАТО и США на предложенные Москвой соглашения о гарантиях безопасности, а потом определит дальнейшие действия. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
«Владимир Путин отметил, что российская сторона внимательно изучит полученные 26 января от США и НАТО письменные ответы на проекты соглашений о гарантиях безопасности, после чего определится со своими дальнейшими действиями», — отмечается на сайте Кремля. Путин и Макрон говорили по телефону 28 января.
Во время разговора президент РФ обратил внимание, что США и НАТО не учли «принципиальные озабоченности России». В частности, недопущения разрешения альянса, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия — НАТО.
В январе 2022 года проходили переговоры с НАТО и США. Российская сторона публично заявила о своих требованиях по гарантиям безопасности. Например, в «мирном договоре» Москва предлагает исключить расширение альянса на восток и прием в НАТО бывших советских республик. Также РФ предлагает вместе с США отказаться от развертывания ядерного оружия за границей и обязывает ликвидировать ядерную инфраструктуру за рубежом. Как позже заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, США решили не идти на уступки России по гарантиям безопасности.
Россия изучит письменный отказ НАТО и США на предложенные Москвой соглашения о гарантиях безопасности, а потом определит дальнейшие действия. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном. «Владимир Путин отметил, что российская сторона внимательно изучит полученные 26 января от США и НАТО письменные ответы на проекты соглашений о гарантиях безопасности, после чего определится со своими дальнейшими действиями», — отмечается на сайте Кремля. Путин и Макрон говорили по телефону 28 января. Во время разговора президент РФ обратил внимание, что США и НАТО не учли «принципиальные озабоченности России». В частности, недопущения разрешения альянса, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия — НАТО. В январе 2022 года проходили переговоры с НАТО и США. Российская сторона публично заявила о своих требованиях по гарантиям безопасности. Например, в «мирном договоре» Москва предлагает исключить расширение альянса на восток и прием в НАТО бывших советских республик. Также РФ предлагает вместе с США отказаться от развертывания ядерного оружия за границей и обязывает ликвидировать ядерную инфраструктуру за рубежом. Как позже заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, США решили не идти на уступки России по гарантиям безопасности.