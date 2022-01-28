Путин пообещал ответить на отказ НАТО по гарантиям безопасности

28 января 2022 в 18:42 Размер текста - 17 +

Москва изучит отказы НАТО и США по гарантиям безопасности, сказал Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Переговоры России и НАТО Россия изучит письменный отказ НАТО и США на предложенные Москвой соглашения о гарантиях безопасности, а потом определит дальнейшие действия. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном. «Владимир Путин отметил, что российская сторона внимательно изучит полученные 26 января от США и НАТО письменные ответы на проекты соглашений о гарантиях безопасности, после чего определится со своими дальнейшими действиями», — отмечается на сайте Кремля. Путин и Макрон говорили по телефону 28 января. Во время разговора президент РФ обратил внимание, что США и НАТО не учли «принципиальные озабоченности России». В частности, недопущения разрешения альянса, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия — НАТО. В январе 2022 года проходили переговоры с НАТО и США. Российская сторона публично заявила о своих требованиях по гарантиям безопасности. Например, в «мирном договоре» Москва предлагает исключить расширение альянса на восток и прием в НАТО бывших советских республик. Также РФ предлагает вместе с США отказаться от развертывания ядерного оружия за границей и обязывает ликвидировать ядерную инфраструктуру за рубежом. Как позже заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, США решили не идти на уступки России по гарантиям безопасности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия изучит письменный отказ НАТО и США на предложенные Москвой соглашения о гарантиях безопасности, а потом определит дальнейшие действия. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном. «Владимир Путин отметил, что российская сторона внимательно изучит полученные 26 января от США и НАТО письменные ответы на проекты соглашений о гарантиях безопасности, после чего определится со своими дальнейшими действиями», — отмечается на сайте Кремля. Путин и Макрон говорили по телефону 28 января. Во время разговора президент РФ обратил внимание, что США и НАТО не учли «принципиальные озабоченности России». В частности, недопущения разрешения альянса, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия — НАТО. В январе 2022 года проходили переговоры с НАТО и США. Российская сторона публично заявила о своих требованиях по гарантиям безопасности. Например, в «мирном договоре» Москва предлагает исключить расширение альянса на восток и прием в НАТО бывших советских республик. Также РФ предлагает вместе с США отказаться от развертывания ядерного оружия за границей и обязывает ликвидировать ядерную инфраструктуру за рубежом. Как позже заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, США решили не идти на уступки России по гарантиям безопасности.