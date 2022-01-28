Биотехнолог: «Омикрон» мутирует в «злобный суперштамм»

29 января 2022 в 05:29 Размер текста - 17 +

По мнению специалиста Николая Дурманова, мутации коронавируса приведут к появлению нового «суперштамма» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Из-за возникновений мутаций «Омикрона» велика вероятность возникновения «злобного суперштамма». Таким мнением поделился доктор медицинских наук, эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов. «Пессимисты говорят, что „омикрон“ — некий сигнал, что вирус мутирует. Если у „омикрона“ почти 50 мутаций, видимо, возникших во время пребывания коронавируса в организме человека с ослабленной иммунной системой, точно так же могут образоваться новые комбинации генетического материала в вирусе, и мы можем получить более „злобный“ штамм», — сказал он радио Sputnik. Специалист начал с того, что научное сообщество, которое занимается проблемами, связанными с пандемией коронавируса, разделилось на две «полярные группировки»: оптимисты и пессимисты. Первая группа утверждает, что «омикрон» — более слабый штамм, более заразный, но менее смертоносный. Именно он вытеснит все остальные штаммы, иммунизирует большое количество людей, в результате чего пандемия превратится в сезонное заболевание. Другая группа, по словам Дурманова, считает иначе: «Омикрон» — некий сигнал того, что вирус постепенно мутирует, что может привести к распространению новых опасных штаммов. Николай Дурманов предложил решение этой проблемы. Он считает, что главный способ справиться с пандемией — это «создать прослойку иммунных людей, чтобы вирус не гулял по нашей планете, чтобы над ним не работала природа в плане мутаций и рекомбинаций». Кроме прочего, он отметил, что люди теперь сами начали заражать животных, поэтому получатся так, что эпидемия COVID-19 превращается в зооноз (инфекционное заболевание животных, которым болеют и люди). В связи с этим возможны рекомбинации вируса, когда несколько вирусов начинают обмениваться генетическим материалом, поэтому может получиться какой-то суперштамм». Директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург объяснил появление нового коронавируса NeoCov в ЮАР. По его словам, это произошло из-за постоянных мутаций. Гинцбург сообщил, что есть страны, жители которых больше подвержены мутациям коронавируса, а есть страны, где уровень секвенирования настолько мало, что там не будет новых штаммов COVID-19. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Из-за возникновений мутаций «Омикрона» велика вероятность возникновения «злобного суперштамма». Таким мнением поделился доктор медицинских наук, эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов. «Пессимисты говорят, что „омикрон“ — некий сигнал, что вирус мутирует. Если у „омикрона“ почти 50 мутаций, видимо, возникших во время пребывания коронавируса в организме человека с ослабленной иммунной системой, точно так же могут образоваться новые комбинации генетического материала в вирусе, и мы можем получить более „злобный“ штамм», — сказал он радио Sputnik. Специалист начал с того, что научное сообщество, которое занимается проблемами, связанными с пандемией коронавируса, разделилось на две «полярные группировки»: оптимисты и пессимисты. Первая группа утверждает, что «омикрон» — более слабый штамм, более заразный, но менее смертоносный. Именно он вытеснит все остальные штаммы, иммунизирует большое количество людей, в результате чего пандемия превратится в сезонное заболевание. Другая группа, по словам Дурманова, считает иначе: «Омикрон» — некий сигнал того, что вирус постепенно мутирует, что может привести к распространению новых опасных штаммов. Николай Дурманов предложил решение этой проблемы. Он считает, что главный способ справиться с пандемией — это «создать прослойку иммунных людей, чтобы вирус не гулял по нашей планете, чтобы над ним не работала природа в плане мутаций и рекомбинаций». Кроме прочего, он отметил, что люди теперь сами начали заражать животных, поэтому получатся так, что эпидемия COVID-19 превращается в зооноз (инфекционное заболевание животных, которым болеют и люди). В связи с этим возможны рекомбинации вируса, когда несколько вирусов начинают обмениваться генетическим материалом, поэтому может получиться какой-то суперштамм». Директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург объяснил появление нового коронавируса NeoCov в ЮАР. По его словам, это произошло из-за постоянных мутаций. Гинцбург сообщил, что есть страны, жители которых больше подвержены мутациям коронавируса, а есть страны, где уровень секвенирования настолько мало, что там не будет новых штаммов COVID-19.