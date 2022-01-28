Гинцбург назвал причину появления нового коронавируса NeoCov

29 января 2022 в 03:21 Размер текста - 17 +

Вирусы мутируют постоянно, в связи с чем появляются новые виды, заявил Гинцбург Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Появление нового коронавируса NeoCov в ЮАР связано с тем, что процесс мутации вирусов происходит постоянно, при этом есть страны, которые больше подвержены появлению новых мутаций. Об этом заявил директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. «Мутации идут постоянно. В тех странах, где уровень секвенирования порядка 100 тыс. и более в месяц, там всегда будут выявляться новые варианты. Где уровень секвенирования порядка 2-4 тыс., там никогда новых штаммов вы и не выявите», — приводит ТАСС комментарий Гинцбурга о появлении NeoCov в ЮАР. Ранее сообщалось, что коронавирус летучих мышей NeoCov, который был недавно обнаружен в ЮАР, может стать опасным для людей. По данным исследователей bioRxiv, NeoCov начнет заражать людей, если произойдет всего одна мутация. Пока что вирус распространяется только среди летучих мышей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Появление нового коронавируса NeoCov в ЮАР связано с тем, что процесс мутации вирусов происходит постоянно, при этом есть страны, которые больше подвержены появлению новых мутаций. Об этом заявил директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. «Мутации идут постоянно. В тех странах, где уровень секвенирования порядка 100 тыс. и более в месяц, там всегда будут выявляться новые варианты. Где уровень секвенирования порядка 2-4 тыс., там никогда новых штаммов вы и не выявите», — приводит ТАСС комментарий Гинцбурга о появлении NeoCov в ЮАР. Ранее сообщалось, что коронавирус летучих мышей NeoCov, который был недавно обнаружен в ЮАР, может стать опасным для людей. По данным исследователей bioRxiv, NeoCov начнет заражать людей, если произойдет всего одна мутация. Пока что вирус распространяется только среди летучих мышей.