Гинцбург назвал причину появления нового коронавируса NeoCov

Появление нового коронавируса NeoCov в ЮАР связано с тем, что процесс мутации вирусов происходит постоянно, при этом есть страны, которые больше подвержены появлению новых мутаций. Об этом заявил директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
«Мутации идут постоянно. В тех странах, где уровень секвенирования порядка 100 тыс. и более в месяц, там всегда будут выявляться новые варианты. Где уровень секвенирования порядка 2-4 тыс., там никогда новых штаммов вы и не выявите», — приводит ТАСС комментарий Гинцбурга о появлении NeoCov в ЮАР.
Ранее сообщалось, что коронавирус летучих мышей NeoCov, который был недавно обнаружен в ЮАР, может стать опасным для людей. По данным исследователей bioRxiv, NeoCov начнет заражать людей, если произойдет всего одна мутация. Пока что вирус распространяется только среди летучих мышей.
Появление нового коронавируса NeoCov в ЮАР связано с тем, что процесс мутации вирусов происходит постоянно, при этом есть страны, которые больше подвержены появлению новых мутаций. Об этом заявил директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. «Мутации идут постоянно. В тех странах, где уровень секвенирования порядка 100 тыс. и более в месяц, там всегда будут выявляться новые варианты. Где уровень секвенирования порядка 2-4 тыс., там никогда новых штаммов вы и не выявите», — приводит ТАСС комментарий Гинцбурга о появлении NeoCov в ЮАР. Ранее сообщалось, что коронавирус летучих мышей NeoCov, который был недавно обнаружен в ЮАР, может стать опасным для людей. По данным исследователей bioRxiv, NeoCov начнет заражать людей, если произойдет всего одна мутация. Пока что вирус распространяется только среди летучих мышей.