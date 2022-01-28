28 января 2022

Гинцбург назвал причину появления нового коронавируса NeoCov

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Вирусы мутируют постоянно, в связи с чем появляются новые виды, заявил Гинцбург Фото:
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Коронавирус COVID-19

Появление нового коронавируса NeoCov в ЮАР связано с тем, что процесс мутации вирусов происходит постоянно, при этом есть страны, которые больше подвержены появлению новых мутаций. Об этом заявил директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Мутации идут постоянно. В тех странах, где уровень секвенирования порядка 100 тыс. и более в месяц, там всегда будут выявляться новые варианты. Где уровень секвенирования порядка 2-4 тыс., там никогда новых штаммов вы и не выявите», — приводит ТАСС комментарий Гинцбурга о появлении NeoCov в ЮАР.

Ранее сообщалось, что коронавирус летучих мышей NeoCov, который был недавно обнаружен в ЮАР, может стать опасным для людей. По данным исследователей bioRxiv, NeoCov начнет заражать людей, если произойдет всего одна мутация. Пока что вирус распространяется только среди летучих мышей.

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Появление нового коронавируса NeoCov в ЮАР связано с тем, что процесс мутации вирусов происходит постоянно, при этом есть страны, которые больше подвержены появлению новых мутаций. Об этом заявил директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. «Мутации идут постоянно. В тех странах, где уровень секвенирования порядка 100 тыс. и более в месяц, там всегда будут выявляться новые варианты. Где уровень секвенирования порядка 2-4 тыс., там никогда новых штаммов вы и не выявите», — приводит ТАСС комментарий Гинцбурга о появлении NeoCov в ЮАР. Ранее сообщалось, что коронавирус летучих мышей NeoCov, который был недавно обнаружен в ЮАР, может стать опасным для людей. По данным исследователей bioRxiv, NeoCov начнет заражать людей, если произойдет всего одна мутация. Пока что вирус распространяется только среди летучих мышей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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