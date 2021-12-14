Bloomberg: ЕС разработал график отказа от российского газа

Европа планирует отказаться от российского газа после 2049 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Евросоюз намерен установить крайний срок для расторжения долгосрочных контрактов на импорт российского газа. Еврокомиссия планирует запретить продление долгосрочных контрактов после 2049 года, пишет американское издание Bloomberg.

«Исполнительная власть ЕС хочет предотвратить продление долгосрочных контрактов с Россией после 2049 года в рамках радикальной перестройки своих энергетических рынков. Главы правительств ЕС должны обсудить запланированные меры на саммите в Брюсселе 16 декабря», — пишет Bloomberg.

Ранее Польша потребовала от ЕС провести расследование против «Газпрома». Российскую компанию считают виновников высоких цен на газ в Европе. 14 декабря цена на газ в Европе превысила 1400 долларов за тысячу кубометров, пишет «Национальная служба новостей».