Жириновский призвал сделать из Украины российские губернии

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Съезд ЛДПР. Москва, жириновский владимир, съезд
Власти Украины являются оккупационным режимом, считает Владимир Жириновский Фото:
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Война на Украине

Ключевые украинские территории должны войти в состав России. Такое заявление сделал лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский.

«Всем чемоданы упаковывать и убираться с Украины! Вы — оккупационный режим. Это Россия, это будут снова губернии: Житомирская, Киевская, Одесская, Харьковская и так далее. Слово „Украина“ забудьте. Украины не было. 60 тысяч православных казаков, говоривших на русском языке, умоляли русского царя взять их под русские знамена. Найдите мне документ со словом „Украина“ в 1654 году! Никогда не звучало. Не воссоединение Украины с Россией, а присоединение», — сказал Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда».

Ранее украинский политолог Сергей Грабовский заявил, что Россия должна Украине четыре региона. По словам политолога, Курская, Белгородская, Воронежская и Ростовская области являются этнически украинскими. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что территории Украины являются исторически российскими.

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Ключевые украинские территории должны войти в состав России. Такое заявление сделал лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский. «Всем чемоданы упаковывать и убираться с Украины! Вы — оккупационный режим. Это Россия, это будут снова губернии: Житомирская, Киевская, Одесская, Харьковская и так далее. Слово „Украина“ забудьте. Украины не было. 60 тысяч православных казаков, говоривших на русском языке, умоляли русского царя взять их под русские знамена. Найдите мне документ со словом „Украина“ в 1654 году! Никогда не звучало. Не воссоединение Украины с Россией, а присоединение», — сказал Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда». Ранее украинский политолог Сергей Грабовский заявил, что Россия должна Украине четыре региона. По словам политолога, Курская, Белгородская, Воронежская и Ростовская области являются этнически украинскими. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что территории Украины являются исторически российскими.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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