Жириновский призвал сделать из Украины российские губернии

Власти Украины являются оккупационным режимом, считает Владимир Жириновский Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Ключевые украинские территории должны войти в состав России. Такое заявление сделал лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский.

«Всем чемоданы упаковывать и убираться с Украины! Вы — оккупационный режим. Это Россия, это будут снова губернии: Житомирская, Киевская, Одесская, Харьковская и так далее. Слово „Украина“ забудьте. Украины не было. 60 тысяч православных казаков, говоривших на русском языке, умоляли русского царя взять их под русские знамена. Найдите мне документ со словом „Украина“ в 1654 году! Никогда не звучало. Не воссоединение Украины с Россией, а присоединение», — сказал Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда».

Ранее украинский политолог Сергей Грабовский заявил, что Россия должна Украине четыре региона. По словам политолога, Курская, Белгородская, Воронежская и Ростовская области являются этнически украинскими. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что территории Украины являются исторически российскими.