Мишустин выделил регионам миллиарды на борьбу с «Омикроном»

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении российским регионам дополнительно свыше 7,3 млрд рублей на борьбу с новым штаммом коронавируса «Омикрон». Деньги предназначены на поддержку поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщили URA.RU в пресс-службе кабинета министров 29 января.
«Решение принято в связи с распространением нового штамма коронавируса „Омикрон“. И позволит сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии инфекции», — сообщили в правительстве.
Решение о выделении дополнительного финансирования регионам Мишустин озвучил на заседании правительства 27 января. «Из-за особенностей течения болезни, люди чаще обращаются за лечением в поликлиники, и основная нагрузка ложится именно на амбулаторную сеть. В столь непростых условиях важно обеспечить ее стабильную работу», — объяснил тогда премьер.
Мишустин поручил Минздраву проконтролировать, чтобы территориальные ФОМС как можно скорее получили федеральные трансферты. «От этого зависит бесперебойное функционирование всего первичного звена», — добавил он.
Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении российским регионам дополнительно свыше 7,3 млрд рублей на борьбу с новым штаммом коронавируса «Омикрон». Деньги предназначены на поддержку поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщили URA.RU в пресс-службе кабинета министров 29 января. «Решение принято в связи с распространением нового штамма коронавируса „Омикрон“. И позволит сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии инфекции», — сообщили в правительстве. Решение о выделении дополнительного финансирования регионам Мишустин озвучил на заседании правительства 27 января. «Из-за особенностей течения болезни, люди чаще обращаются за лечением в поликлиники, и основная нагрузка ложится именно на амбулаторную сеть. В столь непростых условиях важно обеспечить ее стабильную работу», — объяснил тогда премьер. Мишустин поручил Минздраву проконтролировать, чтобы территориальные ФОМС как можно скорее получили федеральные трансферты. «От этого зависит бесперебойное функционирование всего первичного звена», — добавил он.