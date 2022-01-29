Доктор наук рассказал о симптоме «чугунной головы» при «Омикроне»

При «Омикроне» изменились симптомы заболевания Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

При штамме коронавируса «Омикрон» у больных часто наблюдается насморк, слабость, боли в горле и симптом «чугунной головы». Об этом в беседе с URA.RU рассказал главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

«При „Омикроне“, по сравнению с „Дельтой“, симптомы у взрослых видоизменились. Часто наблюдаются боли в горле, насморк, головная боль, как говорят наши пациенты — „голова чугунная“, чихание, царапание в носоглотке, чувство озноба, общая слабость, головокружение. Реже стали встречаться нарушения обоняния, одышка, боли в грудной клетке и желудочно-кишечные расстройства. То есть в основном вся симптоматика сводится к катаральным (связанным с воспалением слизистых оболочек, — прим. URA.RU) и неврологическим явлениям. Напротив, у маленьких детей на фоне поражения бронхиального дерева появляется более выраженная интоксикация, кашель и отдышка», — заметил Сергей Токарев.

В беседе с URA.RU врач-невролог Павел Хорошев объяснил, что синдром «чугунной головы» при COVOD-19 может говорить об интоксикации организма, а также нарастании ишемии. «Коронавирусы легко проникают в нейроны, размножаются, перемещаются, поэтому могут поражать головной мозг, как непосредственно, так и за счет тромбообразования. То есть головная боль может быть следствием проникновения вируса в нейроны, интоксикации либо ишемии. Я бы предложил для лечения головной боли, снижения температуры и предотвращения тромбообразования вместо парацетамола, использовать аспирин в различных видах. Но с осторожностью, так как препарат показан не всем и противопоказан детям до 12 лет нельзя», — заявил он.

Ранее эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов высказал мнение, что мутации «Омикрона» могут привести к возникновению «злобного суперштамма». Происходит это, как правило, во время пребывания вируса в организме человека с ослабленной иммунной системой.

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