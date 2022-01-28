В Тюмени водитель сбил остановку с людьми и сбежал

Автомобиль «Лада Приора» врезался в остановку «Улица Депутатская» в Тюмени на улице Мельникайте, пострадали три женщины. Водитель отечественного авто с места ДТП скрылся, сообщили в региональной ГИБДД.
«По предварительным данным, в ДТП пострадали три женщины, стоящие на остановке, они доставлены в лечебное учреждение. Водитель бросил автомобиль и скрылся с места ДТП. Сейчас он разыскивается», — сообщили РБК-Тюмень в пресс-службе областной ГИБДД.
По данным Госавтоинспекции, 67-летняя женщина получила тяжелые травмы конечностей и лица. У второй пострадавшей тяжелая травма ноги, третья отделалась ушибами.
Автомобиль «Лада Приора» врезался в остановку «Улица Депутатская» в Тюмени на улице Мельникайте, пострадали три женщины. Водитель отечественного авто с места ДТП скрылся, сообщили в региональной ГИБДД. «По предварительным данным, в ДТП пострадали три женщины, стоящие на остановке, они доставлены в лечебное учреждение. Водитель бросил автомобиль и скрылся с места ДТП. Сейчас он разыскивается», — сообщили РБК-Тюмень в пресс-службе областной ГИБДД. По данным Госавтоинспекции, 67-летняя женщина получила тяжелые травмы конечностей и лица. У второй пострадавшей тяжелая травма ноги, третья отделалась ушибами.