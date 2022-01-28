28 января 2022
27 января 2022

В Тюмени водитель сбил остановку с людьми и сбежал

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города, зима. Тюмень, остановка, автобусная остановка, автобус, общественный транспорт, остановка общественного транспорта
В аварии пострадали три женщины, стоящие на остановке (архивное фото) Фото:

Автомобиль «Лада Приора» врезался в остановку «Улица Депутатская» в Тюмени на улице Мельникайте, пострадали три женщины. Водитель отечественного авто с места ДТП скрылся, сообщили в региональной ГИБДД.

«По предварительным данным, в ДТП пострадали три женщины, стоящие на остановке, они доставлены в лечебное учреждение. Водитель бросил автомобиль и скрылся с места ДТП. Сейчас он разыскивается», — сообщили РБК-Тюмень в пресс-службе областной ГИБДД.

По данным Госавтоинспекции, 67-летняя женщина получила тяжелые травмы конечностей и лица. У второй пострадавшей тяжелая травма ноги, третья отделалась ушибами.

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Автомобиль «Лада Приора» врезался в остановку «Улица Депутатская» в Тюмени на улице Мельникайте, пострадали три женщины. Водитель отечественного авто с места ДТП скрылся, сообщили в региональной ГИБДД. «По предварительным данным, в ДТП пострадали три женщины, стоящие на остановке, они доставлены в лечебное учреждение. Водитель бросил автомобиль и скрылся с места ДТП. Сейчас он разыскивается», — сообщили РБК-Тюмень в пресс-службе областной ГИБДД. По данным Госавтоинспекции, 67-летняя женщина получила тяжелые травмы конечностей и лица. У второй пострадавшей тяжелая травма ноги, третья отделалась ушибами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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