На премьеру Алексей Текслер (второй справа) пришел с сыном Мишей (в центре) и супругой Ириной Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Челябинский губернатор Алексей Текслер с женой Ириной и сыном Мишей 29 января побывали на премьере научно-популярного фильма «Аркаим. Колесница времени». Как сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона, показ фильм состоялась кинотеатре имени Пушкина в Челябинске.

«В основе фильма лежит опыт команды исследователей, которая восстановила синташтинскую колесницу, найденную в Челябинской области в 1972 году. В ближайшее время фильм покажут в 124 кинотеатрах, дворцах культуры и виртуально-концертных залах во всем регионе», — пояснили URA.RU в пресс-службе губернатора.

Текслер со цены поблагодарил тех, кто работал на фильмом. Он отметил главного редактора телеканала «Моя планета» Николая Табашникова, археолога Ивана Семьяна, актера Сергея Пускепалиса, историка Андрея Епимахова и свою супругу Ирину Текслер. Фильм снят на двух языках АртМедиа Группой (телеканал «Моя планета»).

Древний город Аркаим был открыт на юге области 50 лет назад. Было сделано две реконструкции колесницы. Одна из них установлена в аэропорту Челябинска. Объект 27 января презентовала супруга губернатора Ирина Текслер.

Автор проекта, археолог Сергей Семьян, Алексей Текслер и Ирина Текслер (слева направо) Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Фильм покажут во всех кинотеатрах региона Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области