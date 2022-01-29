Юрист предупредил о резком росте долгов у россиян с февраля

29 января 2022 в 22:40 Размер текста - 17 +

В России 1 февраля вступает в силу закон о защите минимального дохода должника Фото: Владимир Жабриков © URA.RU После вступления с 1 февраля 2022 года в силу закона, который защищает минимальный доход должников от взыскания, количество кредитных историй в стране увеличится. Так как россиянам не будет хватать закрепленной суммы. Таким мнением в беседе с URA.RU поделилась адвокат Московской коллегии адвокатов «Sed Lex» Вера Ефремова. «Учитывая то, что должникам оставили один прожиточный минимум, это поставит их в крайне трудное материальное положение. Эта сумма не соотносится с теми расценками и реальной потребительской корзиной, которая сформировалась в том или ином регионе. В Москве такой человек не сможет платить за аренду жилья, гасить другие обязательства по действующим кредитам. Поэтому, был один долг, будет еще 100-500 новых. Уверена, что мы на практике столкнемся с проблемами, к нам начнут обращаться за помощью», — объяснила Вера Ефремова. По словам юриста, ранее у должника оставалось после взыскания 50% от дохода. «До этого обычно оставалось 50%, максимум взыскатели могли забрать до 75%, но одно дело проценты, по отношению к доходом, а другое дело оставить прожиточный минимум», — подчеркнула Ефремова. В беседе с URA.RU юрист по банкротству Дмитрий Кваша согласился, что фиксированная сумма создаст у части должников желание брать новые кредиты и еще больше утопать в долгах. «В регионах люди живут поскромнее и, конечно, если они будут понимать, что эта цифра железно останется за ними, они, при существующих двух, возьмут еще 3-4 кредита. То есть для тех, кто не обладает высоким заработком, это может послужить основанием для того, чтобы еще чуть-чуть подухудшить свою историю и красиво пожить. Но для тех, кто понимают, что они не проживут на этот прожиточный минимум, новшества особого значения не принесут. Просто раньше эти деньги можно было получить, пройдя бюрократическую процедуру, а сейчас сумма будет закреплена», — заявил он. С 1 февраля в силу вступает закон, защищающий минимальный доход должников от взыскания. Сумма в размере прожиточного минимума будет на банковском счете неприкосновенна. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

После вступления с 1 февраля 2022 года в силу закона, который защищает минимальный доход должников от взыскания, количество кредитных историй в стране увеличится. Так как россиянам не будет хватать закрепленной суммы. Таким мнением в беседе с URA.RU поделилась адвокат Московской коллегии адвокатов «Sed Lex» Вера Ефремова. «Учитывая то, что должникам оставили один прожиточный минимум, это поставит их в крайне трудное материальное положение. Эта сумма не соотносится с теми расценками и реальной потребительской корзиной, которая сформировалась в том или ином регионе. В Москве такой человек не сможет платить за аренду жилья, гасить другие обязательства по действующим кредитам. Поэтому, был один долг, будет еще 100-500 новых. Уверена, что мы на практике столкнемся с проблемами, к нам начнут обращаться за помощью», — объяснила Вера Ефремова. По словам юриста, ранее у должника оставалось после взыскания 50% от дохода. «До этого обычно оставалось 50%, максимум взыскатели могли забрать до 75%, но одно дело проценты, по отношению к доходом, а другое дело оставить прожиточный минимум», — подчеркнула Ефремова. В беседе с URA.RU юрист по банкротству Дмитрий Кваша согласился, что фиксированная сумма создаст у части должников желание брать новые кредиты и еще больше утопать в долгах. «В регионах люди живут поскромнее и, конечно, если они будут понимать, что эта цифра железно останется за ними, они, при существующих двух, возьмут еще 3-4 кредита. То есть для тех, кто не обладает высоким заработком, это может послужить основанием для того, чтобы еще чуть-чуть подухудшить свою историю и красиво пожить. Но для тех, кто понимают, что они не проживут на этот прожиточный минимум, новшества особого значения не принесут. Просто раньше эти деньги можно было получить, пройдя бюрократическую процедуру, а сейчас сумма будет закреплена», — заявил он. С 1 февраля в силу вступает закон, защищающий минимальный доход должников от взыскания. Сумма в размере прожиточного минимума будет на банковском счете неприкосновенна.