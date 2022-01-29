Зюганов заявил о попытке ликвидации России

29 января 2022 в 22:42 Размер текста - 17 +

Выступая в Госдуме, Геннадий Зюганов вспомнил «Гарвардский проект» по ликвидации России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Разработанный западными спецслужбами в 70-е годы XX века «Гарвардский проект» по уничтожению России сейчас находится на третьем этапе реализации: «Ликвидация». С таким заявлением выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. «Мы недостаточно учитываем сложность и драматизм сложившейся ситуации. „Гарвардский проект“ по уничтожению нашей страны предусматривал три этапа: „перестройка“, „демократизация“ и „ликвидация“. На мой взгляд, его реализация сейчас в самом разгаре. Политическую войну мы пока проигрываем», — заявил Зюганов во время выступления в Госдуме. Его слова приведены на сайте КПРФ. Коммунист призвал учитывать экономический фактор при переговорах с Западом. По словам Зюганова, России необходима сильная дипломатия с надежной экономикой, сплоченным обществом и проектом развития страны. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с 2014 года идет холодная война между Россией и Западом. Это же признали в конгрессе США. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Разработанный западными спецслужбами в 70-е годы XX века «Гарвардский проект» по уничтожению России сейчас находится на третьем этапе реализации: «Ликвидация». С таким заявлением выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. «Мы недостаточно учитываем сложность и драматизм сложившейся ситуации. „Гарвардский проект“ по уничтожению нашей страны предусматривал три этапа: „перестройка“, „демократизация“ и „ликвидация“. На мой взгляд, его реализация сейчас в самом разгаре. Политическую войну мы пока проигрываем», — заявил Зюганов во время выступления в Госдуме. Его слова приведены на сайте КПРФ. Коммунист призвал учитывать экономический фактор при переговорах с Западом. По словам Зюганова, России необходима сильная дипломатия с надежной экономикой, сплоченным обществом и проектом развития страны. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с 2014 года идет холодная война между Россией и Западом. Это же признали в конгрессе США.