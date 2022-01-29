Зюганов заявил о попытке ликвидации России

Разработанный западными спецслужбами в 70-е годы XX века «Гарвардский проект» по уничтожению России сейчас находится на третьем этапе реализации: «Ликвидация». С таким заявлением выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
«Мы недостаточно учитываем сложность и драматизм сложившейся ситуации. „Гарвардский проект“ по уничтожению нашей страны предусматривал три этапа: „перестройка“, „демократизация“ и „ликвидация“. На мой взгляд, его реализация сейчас в самом разгаре. Политическую войну мы пока проигрываем», — заявил Зюганов во время выступления в Госдуме. Его слова приведены на сайте КПРФ.
Коммунист призвал учитывать экономический фактор при переговорах с Западом. По словам Зюганова, России необходима сильная дипломатия с надежной экономикой, сплоченным обществом и проектом развития страны.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с 2014 года идет холодная война между Россией и Западом. Это же признали в конгрессе США.
Разработанный западными спецслужбами в 70-е годы XX века «Гарвардский проект» по уничтожению России сейчас находится на третьем этапе реализации: «Ликвидация». С таким заявлением выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. «Мы недостаточно учитываем сложность и драматизм сложившейся ситуации. „Гарвардский проект“ по уничтожению нашей страны предусматривал три этапа: „перестройка“, „демократизация“ и „ликвидация“. На мой взгляд, его реализация сейчас в самом разгаре. Политическую войну мы пока проигрываем», — заявил Зюганов во время выступления в Госдуме. Его слова приведены на сайте КПРФ. Коммунист призвал учитывать экономический фактор при переговорах с Западом. По словам Зюганова, России необходима сильная дипломатия с надежной экономикой, сплоченным обществом и проектом развития страны. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с 2014 года идет холодная война между Россией и Западом. Это же признали в конгрессе США.