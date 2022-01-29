Зюганов заявил о попытке ликвидации России

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Съезд КПРФ. Москва, портрет, зюганов геннадий
Выступая в Госдуме, Геннадий Зюганов вспомнил «Гарвардский проект» по ликвидации России Фото:

Разработанный западными спецслужбами в 70-е годы XX века «Гарвардский проект» по уничтожению России сейчас находится на третьем этапе реализации: «Ликвидация». С таким заявлением выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Мы недостаточно учитываем сложность и драматизм сложившейся ситуации. „Гарвардский проект“ по уничтожению нашей страны предусматривал три этапа: „перестройка“, „демократизация“ и „ликвидация“. На мой взгляд, его реализация сейчас в самом разгаре. Политическую войну мы пока проигрываем», — заявил Зюганов во время выступления в Госдуме. Его слова приведены на сайте КПРФ.

Коммунист призвал учитывать экономический фактор при переговорах с Западом. По словам Зюганова, России необходима сильная дипломатия с надежной экономикой, сплоченным обществом и проектом развития страны.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с 2014 года идет холодная война между Россией и Западом. Это же признали в конгрессе США.

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Разработанный западными спецслужбами в 70-е годы XX века «Гарвардский проект» по уничтожению России сейчас находится на третьем этапе реализации: «Ликвидация». С таким заявлением выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. «Мы недостаточно учитываем сложность и драматизм сложившейся ситуации. „Гарвардский проект“ по уничтожению нашей страны предусматривал три этапа: „перестройка“, „демократизация“ и „ликвидация“. На мой взгляд, его реализация сейчас в самом разгаре. Политическую войну мы пока проигрываем», — заявил Зюганов во время выступления в Госдуме. Его слова приведены на сайте КПРФ. Коммунист призвал учитывать экономический фактор при переговорах с Западом. По словам Зюганова, России необходима сильная дипломатия с надежной экономикой, сплоченным обществом и проектом развития страны. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с 2014 года идет холодная война между Россией и Западом. Это же признали в конгрессе США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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