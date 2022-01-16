Американский конгрессмен заявил о новой холодной войне

Россия хочет восстановить славу СССР, считает Майкл Маккол Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Россия и США находятся в состоянии новой холодной войны из-за слабости Запада. Об этом заявил главный республиканец в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол в эфире телеканала CNN.

«Соединенные Штаты и Россия снова оказались в состоянии холодной войны. Потому что, как я полагаю, президент России Владимир Путин вновь почувствовал здесь запах слабости. Российские власти хотят восстановить славу былой советской империи», — сказал Маккол.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что ни Россия, ни Америка не стремятся к новой холодной войне. Представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Россия никогда не вернется к «железному занавесу».