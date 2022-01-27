Представитель Путина признал начало холодной войны

Дмитрий Песков уверен, что по многим показателям сейчас идет вторая холодная война Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Новая холодная война началась после ситуации на Украине в 2014 году. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Когда на Украине произошел госпереворот, который привел к непоправимым событиям, что, в соответствие с нормами международного и украинского законодательства, Крым решил стать частью РФ, тогда начались процессы, которые привели к изрядной напряженности. По многим параметрам сейчас [они] напоминают холодную войну. Это так», — заявил Песков на конференц-колле журналистам, передает корреспондент URA.RU.

В 2013—2014 годах на Украине произошел политический кризис, в результате которого сменилась власть в стране. Новая украинская власть получила признание со стороны Евросоюза и США. После этого последовали пророссийские процессы на юго-востоке Украине. Позднее в результате референдума Крым вернулся в состав России.