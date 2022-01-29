29 января 2022

Соцсети взорвались из-за идеи отправить добровольцев в Донбасс. «Сто раз подумайте, зачем вам это»

© Служба новостей «URA.RU»
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Шествие шахтеров Донбаса в поддержку ДНР. Расстрелянные авто. Донецк. Украина, донецкая республика, флаг донбасс, днр
Комментаторы желают ветеранам Донбасса вернуться домой Фото:
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Война на Украине

Пользователи социальных сетей активно комментируют информацию о сборах российских добровольцев в Донбасс. Только под новостью URA.RU читатели менее чем за два дня оставили почти 300 комментариев. Комментаторы разделились на два лагеря — одни поддерживают идею и считают граждан героями, другие советуют сто раз подумать прежде, чем куда-то ехать.

О том, что российские ветераны Донбасской войны вновь готовы отправиться в непризнанные Донецкую и Луганскую народные республики, стало известно 28 января. Граждане приступили к формированию подразделений для участия в защите от украинской агрессии, если таковая произойдет, заявил исполнительный директор Союза добровольцев Донбасса (СДД) Андрей Пинчук.

Ранее сообщалось, что Украина получила новую партию военной помощи США в виде 81 тонны патронов, пишет «Ридус». Кроме того, в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня уже сообщили о ракетном обстреле территории ДНР со стороны Вооруженных сил Украины, отмечают «Дни.ру».

Анатолий Коко предсказал ветеранам не очень приятные вещи и просил подумать прежде, чем куда-то ехать
Кое-кто просто переживает за ситуацию между странами
Одни рассказывают истории из жизни…
…Другие желают россиянам успехов в новом начинании
Александр заботится о здоровье граждан
Роман Романенко настроен весьма воинственно
Георгий Яровой пожалел, что не присоединился к ветеранам
Женщины тоже переживают за российских мужчин и желают им всего хорошего

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Пользователи социальных сетей активно комментируют информацию о сборах российских добровольцев в Донбасс. Только под новостью URA.RU читатели менее чем за два дня оставили почти 300 комментариев. Комментаторы разделились на два лагеря — одни поддерживают идею и считают граждан героями, другие советуют сто раз подумать прежде, чем куда-то ехать. О том, что российские ветераны Донбасской войны вновь готовы отправиться в непризнанные Донецкую и Луганскую народные республики, стало известно 28 января. Граждане приступили к формированию подразделений для участия в защите от украинской агрессии, если таковая произойдет, заявил исполнительный директор Союза добровольцев Донбасса (СДД) Андрей Пинчук. Ранее сообщалось, что Украина получила новую партию военной помощи США в виде 81 тонны патронов, пишет «Ридус». Кроме того, в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня уже сообщили о ракетном обстреле территории ДНР со стороны Вооруженных сил Украины, отмечают «Дни.ру».
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