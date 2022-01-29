Соцсети взорвались из-за идеи отправить добровольцев в Донбасс. «Сто раз подумайте, зачем вам это»

30 января 2022 в 10:55 Размер текста - 17 +

Комментаторы желают ветеранам Донбасса вернуться домой Фото: Карина Ванеш © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Пользователи социальных сетей активно комментируют информацию о сборах российских добровольцев в Донбасс. Только под новостью URA.RU читатели менее чем за два дня оставили почти 300 комментариев. Комментаторы разделились на два лагеря — одни поддерживают идею и считают граждан героями, другие советуют сто раз подумать прежде, чем куда-то ехать. О том, что российские ветераны Донбасской войны вновь готовы отправиться в непризнанные Донецкую и Луганскую народные республики, стало известно 28 января. Граждане приступили к формированию подразделений для участия в защите от украинской агрессии, если таковая произойдет, заявил исполнительный директор Союза добровольцев Донбасса (СДД) Андрей Пинчук. Ранее сообщалось, что Украина получила новую партию военной помощи США в виде 81 тонны патронов, пишет «Ридус». Кроме того, в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня уже сообщили о ракетном обстреле территории ДНР со стороны Вооруженных сил Украины, отмечают «Дни.ру». Анатолий Коко предсказал ветеранам не очень приятные вещи и просил подумать прежде, чем куда-то ехать Скрин из соцсети «Вконтакте» Кое-кто просто переживает за ситуацию между странами Скриншот из соцсети Twitter Одни рассказывают истории из жизни… Скриншот из соцсети Twitter …Другие желают россиянам успехов в новом начинании Скрин из соцсети «Вконтакте» Александр заботится о здоровье граждан Скрин из соцсети «Вконтакте» Роман Романенко настроен весьма воинственно Скрин из соцсети «Вконтакте» Георгий Яровой пожалел, что не присоединился к ветеранам Скриншот из соцсети Twitter Женщины тоже переживают за российских мужчин и желают им всего хорошего Скриншот из соцсети Twitter Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пользователи социальных сетей активно комментируют информацию о сборах российских добровольцев в Донбасс. Только под новостью URA.RU читатели менее чем за два дня оставили почти 300 комментариев. Комментаторы разделились на два лагеря — одни поддерживают идею и считают граждан героями, другие советуют сто раз подумать прежде, чем куда-то ехать. О том, что российские ветераны Донбасской войны вновь готовы отправиться в непризнанные Донецкую и Луганскую народные республики, стало известно 28 января. Граждане приступили к формированию подразделений для участия в защите от украинской агрессии, если таковая произойдет, заявил исполнительный директор Союза добровольцев Донбасса (СДД) Андрей Пинчук. Ранее сообщалось, что Украина получила новую партию военной помощи США в виде 81 тонны патронов, пишет «Ридус». Кроме того, в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня уже сообщили о ракетном обстреле территории ДНР со стороны Вооруженных сил Украины, отмечают «Дни.ру».