Пользователи социальных сетей активно комментируют информацию о сборах российских добровольцев в Донбасс. Только под новостью URA.RU читатели менее чем за два дня оставили почти 300 комментариев. Комментаторы разделились на два лагеря — одни поддерживают идею и считают граждан героями, другие советуют сто раз подумать прежде, чем куда-то ехать.
О том, что российские ветераны Донбасской войны вновь готовы отправиться в непризнанные Донецкую и Луганскую народные республики, стало известно 28 января. Граждане приступили к формированию подразделений для участия в защите от украинской агрессии, если таковая произойдет, заявил исполнительный директор Союза добровольцев Донбасса (СДД) Андрей Пинчук.
Ранее сообщалось, что Украина получила новую партию военной помощи США в виде 81 тонны патронов, пишет «Ридус». Кроме того, в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня уже сообщили о ракетном обстреле территории ДНР со стороны Вооруженных сил Украины, отмечают «Дни.ру».
Анатолий Коко предсказал ветеранам не очень приятные вещи и просил подумать прежде, чем куда-то ехать
Скрин из соцсети «Вконтакте»
Кое-кто просто переживает за ситуацию между странами
Скриншот из соцсети Twitter
Одни рассказывают истории из жизни…
Скриншот из соцсети Twitter
…Другие желают россиянам успехов в новом начинании
Скрин из соцсети «Вконтакте»
Александр заботится о здоровье граждан
Скрин из соцсети «Вконтакте»
Роман Романенко настроен весьма воинственно
Скрин из соцсети «Вконтакте»
Георгий Яровой пожалел, что не присоединился к ветеранам
Скриншот из соцсети Twitter
Женщины тоже переживают за российских мужчин и желают им всего хорошего
Пользователи социальных сетей активно комментируют информацию о сборах российских добровольцев в Донбасс. Только под новостью URA.RU читатели менее чем за два дня оставили почти 300 комментариев. Комментаторы разделились на два лагеря — одни поддерживают идею и считают граждан героями, другие советуют сто раз подумать прежде, чем куда-то ехать. О том, что российские ветераны Донбасской войны вновь готовы отправиться в непризнанные Донецкую и Луганскую народные республики, стало известно 28 января. Граждане приступили к формированию подразделений для участия в защите от украинской агрессии, если таковая произойдет, заявил исполнительный директор Союза добровольцев Донбасса (СДД) Андрей Пинчук. Ранее сообщалось, что Украина получила новую партию военной помощи США в виде 81 тонны патронов, пишет «Ридус». Кроме того, в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня уже сообщили о ракетном обстреле территории ДНР со стороны Вооруженных сил Украины, отмечают «Дни.ру».