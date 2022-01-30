Эксперты по ЖКХ назвали 4 способа снизить платежи за коммуналку

Для получения субсидии на оплату ЖКХ не нужно собирать документы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Снизить платежи за коммунальные услуги поможет установка счетчиков, выключение электроприборов из розеток, экономное использование воды и получение субсидии. Об этом URA.RU рассказали эколог, инженер-физик, автор учебника «Управление ЖКХ» Илья Рыбальченко и эксперт по жилищному праву и ЖКХ движения «За права человека» Виктор Федорук.

«Нужно сравнивать свои платежи с соседями. Нужно смотреть на счетчики после отъезда. Если он прокрутился, то может в унитазе вода капать или быть другая неисправность. Есть мифические утверждения, что экономнее принимать ванную, чем душ, даже в методичках встречал такое. Это чушь полнейшая. Быстрый утренний душ не занимает и трети ванной. Нужно смотреть, чтобы не подтекали краны и закрывать воду, когда чистишь зубы», — сказал Илья Рыбальченко.

По его словам, часть электроэнергии используется, когда в квартире никого нет. «Висит Wi-Fi роутер, который что-то потребляет, охранная система, телевизор включен в розетку, компьютер, другие электроприборы. Даже зарядник потребляет некоторое количество электроэнергии. Часть энергии потребляет и сам счетчик, потому что он тоже работает от электричества», — отметил собеседник URA.RU.

Виктор Федорук высказал похожее мнение. «Если стоит вопрос, как помочь малоимущим, которые концы с концами еле сводят, то выключайте электроприборы, ставьте счетчики, следите, чтобы не подкапывало. Сегодня расходы на ЖКХ огромные, и у нас есть право получить субсидию. Не стесняемся, идем в МФЦ, специалисты сами соберут все необходимые документы. Если есть долги, субсидию все равно можно получить. Нужно лишь подписать обязательство погашения долгов», — добавил эксперт.

Право на субсидии за услуги ЖКХ имеют льготные категории граждан, такие, как ветераны, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС, многодетные семьи и малообеспеченные граждане. Им придется платить не выше 10-22% от своего дохода в зависимости от региона.

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