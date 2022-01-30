В ЕС перечислили обсуждаемые в отношении России санкции

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Флаг Евросоюза. Москва, европа, флаг евросоюз
Евросоюз намерен лишить Россию стратегически важных товаров Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Санкции, рассматриваемые Евросоюзом в отношении России, призваны вызвать значительные издержки для российского бюджета, а также лишить Москву необходимых для реализации стратегических амбиций товаров. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Мы также рассматриваем меры экспортного контроля, которые имели бы долгосрочный эффект. Они лишат Россию товаров, необходимых ей для реализации своих стратегических амбиций», — приводит слова Борреля ТАСС.

Дипломат также подчеркнул, что Евросоюз серьезно продвинулся в разработке мер сдерживания в отношении Москвы. Данные меры, по его словам, в долгосрочной перспективе должны привести к серьезным издержкам для российской экономики. ЕС планирует ввести санкции в случае эскалации ситуации на Украине.

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Санкции, рассматриваемые Евросоюзом в отношении России, призваны вызвать значительные издержки для российского бюджета, а также лишить Москву необходимых для реализации стратегических амбиций товаров. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. «Мы также рассматриваем меры экспортного контроля, которые имели бы долгосрочный эффект. Они лишат Россию товаров, необходимых ей для реализации своих стратегических амбиций», — приводит слова Борреля ТАСС. Дипломат также подчеркнул, что Евросоюз серьезно продвинулся в разработке мер сдерживания в отношении Москвы. Данные меры, по его словам, в долгосрочной перспективе должны привести к серьезным издержкам для российской экономики. ЕС планирует ввести санкции в случае эскалации ситуации на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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