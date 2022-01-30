Власти РФ к 2023 году изменят правила начисления пособий и пенсий

В России к 2023 году выплаты на детей, пенсии и пособия по больничному будет начислять единый социальный фонд. С инициативой выступили в Минтруда, предлагается объединить Пенсионный фонд РФ (ПФР) и фонд социального страхования (ФСС).
В единый фонд будут страховые выплаты будут поступать одним платежом. Сейчас работодатели платят за своих сотрудников отдельно в ФСС и ПФР. В фонд социального страхования отчисления обязательны за тех, с кем заключили трудовой договор, а в ПФР — за всех наемных работников, передает «Российская газета». Из-за этого работающие по гражданско-правовому договору лишены права на оплачиваемый больничный. В Минтруда выступили с идеей ввести обязательное социальное страхование для всех сотрудников.
Объединение фондов собираются завершить к 1 января 2023 года. От идеи присоединить к ним Фонд обязательного медицинского страхования решили отказаться, пишет «Национальная служба новостей». Из-за нововведения могут снизиться зарплаты россиян, сообщил URA.RU руководитель Института современного развития по направлению финансы и экономика Никита Масленников. По его словам, объединение ПФР и ФСС повлечет за собой повышение социальных взносов, поэтому это может сказаться на зарплате.
В России к 2023 году выплаты на детей, пенсии и пособия по больничному будет начислять единый социальный фонд. С инициативой выступили в Минтруда, предлагается объединить Пенсионный фонд РФ (ПФР) и фонд социального страхования (ФСС). В единый фонд будут страховые выплаты будут поступать одним платежом. Сейчас работодатели платят за своих сотрудников отдельно в ФСС и ПФР. В фонд социального страхования отчисления обязательны за тех, с кем заключили трудовой договор, а в ПФР — за всех наемных работников, передает «Российская газета». Из-за этого работающие по гражданско-правовому договору лишены права на оплачиваемый больничный. В Минтруда выступили с идеей ввести обязательное социальное страхование для всех сотрудников. Объединение фондов собираются завершить к 1 января 2023 года. От идеи присоединить к ним Фонд обязательного медицинского страхования решили отказаться, пишет «Национальная служба новостей». Из-за нововведения могут снизиться зарплаты россиян, сообщил URA.RU руководитель Института современного развития по направлению финансы и экономика Никита Масленников. По его словам, объединение ПФР и ФСС повлечет за собой повышение социальных взносов, поэтому это может сказаться на зарплате.