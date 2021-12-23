ПРФ объединится с Фондом социального страхования

24 декабря 2021 в 01:59 Размер текста - 17 +

Пенсионный фонд РФ будет объединен с ФСС к 1 января 2023 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Пенсионная реформа в России Члены Российской трехсторонней комиссии (РТК) обсудили объединение Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) к началу 2023 года. Об этом сообщили в секретариате вице-премьера России Татьяны Голиковой. «Члены комиссии обсудили предстоящее объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, которое планируется завершить к 1 января 2023 года», — сообщили на сайте Правительства РФ. Отмечено, что в рамках РТК планируется создание временной рабочей группы для обсуждения законодательных инициатив, реализующих предстоящие изменения. Кроме того, в следующем году в России изменятся правила выплаты пенсий. Так, например, пенсионеры смогут получить выплаты раньше срока, если на территории их проживания действует режим чрезвычайной ситуации. Помимо этого, если человек не успел получить пенсию при жизни, она будет положена наследникам. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Члены Российской трехсторонней комиссии (РТК) обсудили объединение Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) к началу 2023 года. Об этом сообщили в секретариате вице-премьера России Татьяны Голиковой. «Члены комиссии обсудили предстоящее объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, которое планируется завершить к 1 января 2023 года», — сообщили на сайте Правительства РФ. Отмечено, что в рамках РТК планируется создание временной рабочей группы для обсуждения законодательных инициатив, реализующих предстоящие изменения. Кроме того, в следующем году в России изменятся правила выплаты пенсий. Так, например, пенсионеры смогут получить выплаты раньше срока, если на территории их проживания действует режим чрезвычайной ситуации. Помимо этого, если человек не успел получить пенсию при жизни, она будет положена наследникам.