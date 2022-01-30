Экономист: зарплаты россиян упадут из-за идеи Минтруда

Работодатели могут попытаться сэкономить на взносах в ПФР и ФСС за счет сокращения зарплат, считает Никита Масленников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Объединение Пенсионного фонда РФ и Фонда социального страхования может повлечь за собой повышение социальных взносов для работодателей и, как следствие, снижение размеров заработной платы. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал руководитель Института современного развития по направлению финансы и экономика Никита Масленников. По его словам, это может произойти из-за унификации платежей ФСС и ПФР.

«Если у предпринимателя есть риск увеличения трудовых издержек, если будет достигнут предел заработной платы, то естественно он будет стремиться чуть-чуть понизить фонд оплаты труда, чтобы выйти из-под этого увеличения. Риск такой обратной реакции предпринимательского класса есть», — отметил Никита Масленников в разговоре с URA.RU.

Предельная база для исчисления взносов на обязательное пенсионное и социальное страхование рассчитывается следующим образом — средний размер заработной платы на предприятии увеличивается в 12 раз и умножается на повышающий коэффициент. В 2022 году, в соответствие с постановлением правительства РФ, она составляет 1,032 миллиона рублей для ОСС и 1,565 миллиона рублей для ОПС.

При достижении предельной базы для ОПС тариф для уплаты взносов сокращается вдвое. Взносы на случай временной нетрудоспособности и материнства в этом случае платить не нужно совсем.

Масленников считает, что в случае объединения ПФР и ФСС предельная база будет унифицирована, что приведет к увеличению социальных взносов для работодателей. По мнению экономиста, ее приравняют к предельной базе для исчисления ОПС — 1,565 миллиона рублей. Соответственно, работодателям придется дольше платить взносы по полному тарифу. «Вот эта дополнительная нагрузка может на деле привести к снижению темпов роста реальной заработной платы. Однако этот замысел не вызывает особого возражения ни у работодателей, ни у профсоюзов. Здесь просто нужно довести до ума», — пояснил Масленников.

При этом объединение ФСС и ПФР вряд ли приведет к сокращению пенсионного возраста и повышению пенсий, отметил в разговоре с URA.RU экономист Константин Селянин. Однако оно позволит снизить социальную напряженность в стране. «Мы видим, что пенсионеры живут бедно на фоне таких роскошных зданий Пенсионного фонда РФ, и не очень понятно, чем там эти люди занимаются в эпоху цифровизации. Эта идея вполне себе здравая. Почему бы не объединить эти два ведомства, не назвать их социальное казначейство? Тем более, что к федеральному казначейству претензий по работе почти нет», — уточнил Селянин.

О том, что ПФР и ФСС могут объединиться к началу 2023 года, стало известно в декабре 2021 года. Предложение прозвучало в Минтруда. Об этом сообщили в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. Предполагается, что подобная мера позволит увеличить социальные выплаты в 1,5 раза, а также сделать получение услуг более удобным благодаря единой цифровой платформе.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам