30 января 2022

Платежи по ипотеке в России за полгода вырастут на 21%

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-завтрак в региональном отделении Центрального банка. Курган , купюра, тысяча рублей, деньги
Переплата за весь срок ипотеки увеличится на 32%, предрекли эксперты Фото:

Из-за высоких ставок на ипотеку, а также из-за повышения цен на недвижимость ипотечные платежи в России в этом году могут вырасти на пятую часть — 21%. Таким прогнозом поделилась заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

«При оптимистичном прогнозе подорожания жилья на 5% за первое полугодие и росте средней ипотечной ставки с 9,9 до 12% ежемесячный платеж по ипотеке с первоначальным взносом 15% на 20 лет вырастет на 21%. Переплата за весь срок пользования кредитом увеличится на 32%, а сумма кредита вместе с платой по процентам за весь срок — на 19%», — передают ее слова «Известия».

Так, однокомнатная квартира (82 605 рублей за квадратный метр) будет стоить в месяц в ипотеку вместо 20 188 рублей — 24 353 рубля, приводит информацию Vse42.ru. Соответственно, итоговая стоимость жилья вырастет почти на миллион рублей — до 6,2 млн, пишет «Федеральное агентство новостей».

Кроме того, ранее сообщалось, что за первый месяц 2022 года новостройки в крупнейших городах России подорожали на 2% по сравнению с декабрем 2021 года. Это связано с сокращением предложения бюджетного жилья из-за высокого спроса в декабре 2021 года, так что в будущем рост цен на квартиры в России продолжится.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Из-за высоких ставок на ипотеку, а также из-за повышения цен на недвижимость ипотечные платежи в России в этом году могут вырасти на пятую часть — 21%. Таким прогнозом поделилась заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова. «При оптимистичном прогнозе подорожания жилья на 5% за первое полугодие и росте средней ипотечной ставки с 9,9 до 12% ежемесячный платеж по ипотеке с первоначальным взносом 15% на 20 лет вырастет на 21%. Переплата за весь срок пользования кредитом увеличится на 32%, а сумма кредита вместе с платой по процентам за весь срок — на 19%», — передают ее слова «Известия». Так, однокомнатная квартира (82 605 рублей за квадратный метр) будет стоить в месяц в ипотеку вместо 20 188 рублей — 24 353 рубля, приводит информацию Vse42.ru. Соответственно, итоговая стоимость жилья вырастет почти на миллион рублей — до 6,2 млн, пишет «Федеральное агентство новостей». Кроме того, ранее сообщалось, что за первый месяц 2022 года новостройки в крупнейших городах России подорожали на 2% по сравнению с декабрем 2021 года. Это связано с сокращением предложения бюджетного жилья из-за высокого спроса в декабре 2021 года, так что в будущем рост цен на квартиры в России продолжится.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...