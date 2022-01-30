Платежи по ипотеке в России за полгода вырастут на 21%

31 января 2022 в 08:19 Размер текста - 17 +

Переплата за весь срок ипотеки увеличится на 32%, предрекли эксперты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Из-за высоких ставок на ипотеку, а также из-за повышения цен на недвижимость ипотечные платежи в России в этом году могут вырасти на пятую часть — 21%. Таким прогнозом поделилась заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова. «При оптимистичном прогнозе подорожания жилья на 5% за первое полугодие и росте средней ипотечной ставки с 9,9 до 12% ежемесячный платеж по ипотеке с первоначальным взносом 15% на 20 лет вырастет на 21%. Переплата за весь срок пользования кредитом увеличится на 32%, а сумма кредита вместе с платой по процентам за весь срок — на 19%», — передают ее слова «Известия». Так, однокомнатная квартира (82 605 рублей за квадратный метр) будет стоить в месяц в ипотеку вместо 20 188 рублей — 24 353 рубля, приводит информацию Vse42.ru. Соответственно, итоговая стоимость жилья вырастет почти на миллион рублей — до 6,2 млн, пишет «Федеральное агентство новостей». Кроме того, ранее сообщалось, что за первый месяц 2022 года новостройки в крупнейших городах России подорожали на 2% по сравнению с декабрем 2021 года. Это связано с сокращением предложения бюджетного жилья из-за высокого спроса в декабре 2021 года, так что в будущем рост цен на квартиры в России продолжится. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Из-за высоких ставок на ипотеку, а также из-за повышения цен на недвижимость ипотечные платежи в России в этом году могут вырасти на пятую часть — 21%. Таким прогнозом поделилась заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова. «При оптимистичном прогнозе подорожания жилья на 5% за первое полугодие и росте средней ипотечной ставки с 9,9 до 12% ежемесячный платеж по ипотеке с первоначальным взносом 15% на 20 лет вырастет на 21%. Переплата за весь срок пользования кредитом увеличится на 32%, а сумма кредита вместе с платой по процентам за весь срок — на 19%», — передают ее слова «Известия». Так, однокомнатная квартира (82 605 рублей за квадратный метр) будет стоить в месяц в ипотеку вместо 20 188 рублей — 24 353 рубля, приводит информацию Vse42.ru. Соответственно, итоговая стоимость жилья вырастет почти на миллион рублей — до 6,2 млн, пишет «Федеральное агентство новостей». Кроме того, ранее сообщалось, что за первый месяц 2022 года новостройки в крупнейших городах России подорожали на 2% по сравнению с декабрем 2021 года. Это связано с сокращением предложения бюджетного жилья из-за высокого спроса в декабре 2021 года, так что в будущем рост цен на квартиры в России продолжится.