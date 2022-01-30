Риэлторы: недвижимость в России резко выросла в цене

Новостройки в России в целом подорожали на 2,94% за январь 2021 года, сообщают в компании «Этажи» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

За первый месяц 2022 года новостройки в крупнейших городах России подорожали на 2% по сравнению с декабрем 2021 года. Такие данные приводит «Циан.Аналитика». По мнению риэлторов, это связано с сокращением предложения бюджетного жилья из-за высокого спроса в декабре 2021 года.

«Средняя стоимость первичной недвижимости в 16 крупнейших городах России по итогам января составила 118,4 тысячи рублей за квадратный метр. Относительно декабря показатель увеличился на 2%, января прошлого года — почти на 32%», — передает « Коммерсант » со ссылкой на «Циан.Аналитику».

По данным компании «Этажи» за месяц в новостройки в России в целом подорожали на 2,94%, до 91,2 тысячи рублей за квадратный метр. Эксперты «Циан.Аналитики» сообщают, что наиболее выраженный рост цен на первичное жилье произошел в Челябинске — там среднее значение выросло сразу на 7% до 71 тысячи рублей за квадратный метр. В Москве динамика менее выражена. Столичные новостройки, по расчетам «Циан.Аналитики», подорожали всего на 1% относительно декабря 2021 года, до 305,5 тысячи рублей за квадратный метр.

Нынешний рост цен обусловлен высокими декабрьскими продажами. Такое мнение высказал руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов. В декабре 2021 года в 14 городах-милионниках зарегистрировали более 14 тысяч договоров долевого участия. Этот показатель превысил среднемесячный тем продаж по 2021 году на 25%.

По мнению Попова, высокий спрос вызван ростом процентов по ипотеке и сворачиванием банками и застройщиками специальных программ по субсидированию ставок. При этом россияне преимущественно выбирали бюджетные варианты жилья, сокращая объем такого предложения на рынке.

Руководитель центра новостроек компании «Этажи» Сергей Зайцев считает, новая волна экономической нестабильности снова приедет к оживлению покупателей-инвесторов, стремящихся переложить денежные накопления в недвижимость. Однако рост цен на новостройки будет сдерживать растущий объем предложения. Попов также считает, что в дальнейшем динамика цен замедлится и в целом за 2022 года недвижимость подорожает на 12-14%.

Ранее аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин заявил, что к середине 2022 года проценты по ипотеке достигнут своего максимума в 16%. Расчетный базовый справедливый уровень ключевой ставки Центробанка РФ будет в районе 8-11% годовых.

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