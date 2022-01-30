Привитый вакцинами «Спутник V» и Pfizer ученый, специалист в области молекулярной биологии, заведующий лабораториями в Институте молекулярной генетики РАН и Институте биологии гена РАН Константин Северинов заразился штаммом коронавируса «Омикрон». По его словам, болезнь не сравнится с последствиями вакцинации.
«Принято говорить, что „Омикрон“ переносится сравнительно легко. Хотя я был привит „Спутником V“ и Pfizer, но большой радости сейчас не испытываю. У меня третий день боли в суставах и мышцах и очень сильно болит горло. Надеюсь, вниз [в легкие] не пойдет», — сказал Константин Северинов в интервью «Ленте.ру».
Он сообщил, что столкнулся с побочными эффектами после прививки, но считать заражение штаммом «Омикрон» альтернативой вакцине — полное безумие. Северинов рассказал, что поставил «Спутник V» год назад, поэтому защита ослабла. Вакциной Pfizer привился в октябре, но «Омикрон» пробил эту защиту, сказал он.
Ранее стало известно, что больной «Омикроном» становится заразным уже через несколько часов после инфицирования. Руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов отметил, что этот вариант вируса быстрее выводится из организма. Пока рано считать, что «Омикрон» будет последним штаммом коронавируса, считает глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Пик заболеваемости «Омикроном» ожидается во второй половине февраля, передает «Утро.ру» со ссылкой на вирусолога Сергея Нетесова.
Привитый вакцинами «Спутник V» и Pfizer ученый, специалист в области молекулярной биологии, заведующий лабораториями в Институте молекулярной генетики РАН и Институте биологии гена РАН Константин Северинов заразился штаммом коронавируса «Омикрон». По его словам, болезнь не сравнится с последствиями вакцинации. «Принято говорить, что „Омикрон“ переносится сравнительно легко. Хотя я был привит „Спутником V“ и Pfizer, но большой радости сейчас не испытываю. У меня третий день боли в суставах и мышцах и очень сильно болит горло. Надеюсь, вниз [в легкие] не пойдет», — сказал Константин Северинов в интервью «Ленте.ру». Он сообщил, что столкнулся с побочными эффектами после прививки, но считать заражение штаммом «Омикрон» альтернативой вакцине — полное безумие. Северинов рассказал, что поставил «Спутник V» год назад, поэтому защита ослабла. Вакциной Pfizer привился в октябре, но «Омикрон» пробил эту защиту, сказал он. Ранее стало известно, что больной «Омикроном» становится заразным уже через несколько часов после инфицирования. Руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов отметил, что этот вариант вируса быстрее выводится из организма. Пока рано считать, что «Омикрон» будет последним штаммом коронавируса, считает глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Пик заболеваемости «Омикроном» ожидается во второй половине февраля, передает «Утро.ру» со ссылкой на вирусолога Сергея Нетесова.