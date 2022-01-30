Привитый «Спутником V» и Pfizer генетик заразился «Омикроном». «Сравнивать с вакцинацией — безумие»

31 января 2022 в 09:09 Размер текста - 17 +

«Омикрон» пробил защиту вакцины Pfizer, рассказал генетик Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Привитый вакцинами «Спутник V» и Pfizer ученый, специалист в области молекулярной биологии, заведующий лабораториями в Институте молекулярной генетики РАН и Институте биологии гена РАН Константин Северинов заразился штаммом коронавируса «Омикрон». По его словам, болезнь не сравнится с последствиями вакцинации. «Принято говорить, что „Омикрон“ переносится сравнительно легко. Хотя я был привит „Спутником V“ и Pfizer, но большой радости сейчас не испытываю. У меня третий день боли в суставах и мышцах и очень сильно болит горло. Надеюсь, вниз [в легкие] не пойдет», — сказал Константин Северинов в интервью «Ленте.ру». Он сообщил, что столкнулся с побочными эффектами после прививки, но считать заражение штаммом «Омикрон» альтернативой вакцине — полное безумие. Северинов рассказал, что поставил «Спутник V» год назад, поэтому защита ослабла. Вакциной Pfizer привился в октябре, но «Омикрон» пробил эту защиту, сказал он. Ранее стало известно, что больной «Омикроном» становится заразным уже через несколько часов после инфицирования. Руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов отметил, что этот вариант вируса быстрее выводится из организма. Пока рано считать, что «Омикрон» будет последним штаммом коронавируса, считает глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Пик заболеваемости «Омикроном» ожидается во второй половине февраля, передает «Утро.ру» со ссылкой на вирусолога Сергея Нетесова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Привитый вакцинами «Спутник V» и Pfizer ученый, специалист в области молекулярной биологии, заведующий лабораториями в Институте молекулярной генетики РАН и Институте биологии гена РАН Константин Северинов заразился штаммом коронавируса «Омикрон». По его словам, болезнь не сравнится с последствиями вакцинации. «Принято говорить, что „Омикрон“ переносится сравнительно легко. Хотя я был привит „Спутником V“ и Pfizer, но большой радости сейчас не испытываю. У меня третий день боли в суставах и мышцах и очень сильно болит горло. Надеюсь, вниз [в легкие] не пойдет», — сказал Константин Северинов в интервью «Ленте.ру». Он сообщил, что столкнулся с побочными эффектами после прививки, но считать заражение штаммом «Омикрон» альтернативой вакцине — полное безумие. Северинов рассказал, что поставил «Спутник V» год назад, поэтому защита ослабла. Вакциной Pfizer привился в октябре, но «Омикрон» пробил эту защиту, сказал он. Ранее стало известно, что больной «Омикроном» становится заразным уже через несколько часов после инфицирования. Руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов отметил, что этот вариант вируса быстрее выводится из организма. Пока рано считать, что «Омикрон» будет последним штаммом коронавируса, считает глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Пик заболеваемости «Омикроном» ожидается во второй половине февраля, передает «Утро.ру» со ссылкой на вирусолога Сергея Нетесова.