«Вектор»: зараженный «Омикроном» становится опасным за 3-4 часа

«Омикрон» выводится из организма человека через неделю, сообщил Александр Семенов Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

После инфицирования штаммом коронавируса «Омикрон» человек может быть заразным уже через несколько часов. Об этом сообщил руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

«Самое неприятное, что из-за быстрого размножения [„Омикрона“] вы уже можете стать распространителем вируса, не через 3-4 дня после заражения, а уже к вечеру [в день заражения]», — заявил Александр Семенов в эфире телеканала «Россия 1». Он также уточнил, что «Омикрон» быстрее других мутаций коронавируса выводится из организма. По его словам, это происходит примерно за неделю.

Ранее итальянские ученые обнаружили новый вариант «Омикрона». Директор Национального научно-исследовательского института «Спалланцани» Франческо Вайя заявил, что новая мутация принимает характеристики и признаки сезонного заболевания. По мнению ученого, из-за этого весь мир вскоре перейдет на ежегодную вакцинацию от COVID-19. Вайя считает, что это позволит оказаться в стадии пандемии, когда «игра почти завершена».