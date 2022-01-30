Предприниматель предоставлял ложные налоговые декларации в ФНС Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В ХМАО отправится под суд генеральный директор московской фирмы ООО «УТТ-РТС» Степан Станков за укрывательство от уплаты налогов на сумму более 46 миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре ХМАО.

«Прокуратура округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора коммерческой организации. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. „б“ ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере», — сообщил пресс-секретарь.

В управлении СКР России по ХМАО рассказали, что Станков, являясь генеральным директором ООО «УТТ-РТС», использовал реквизиты девяти фиктивных подрядных организаций по доставке грузов на нефтяные месторождения ХМАО и ЯНАО, которые фактически финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли. Перевозки выполнялись компанией самостоятельно. Ложные декларации для получения налоговых вычетов Станков предоставлял в ФНС. Согласно данным следствия, в 2017 не доплатила НДС на сумму более 46 млн рублей. На имущество бизнесмена в ходе следствия был наложен арест.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО завели дело на главу нефтяной компании. Согласно информации источников, директор ООО «Нефтесервис» Екатерине Симаковой из Нижневартовска подозревается в уклонении от налогов на сумму в 590 млн рублей.

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