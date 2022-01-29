Курганская область достигла рекорда смертности населения

В 2021 году в области умерло 16 633 человека Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области по итогам 2021 года коэффициент смертности составил 20,7 на 1000 человек, что является рекордом для региона. Ранее самым высоким этот показатель был в 2005 году. Соответствующие данные размещены на сайте Росстата.

За 2021 год в Курганской области умерло 16 633 человека, а предварительная оценка численности населения на 1 января 2022 года составила 804 769 человек. Поэтому смертность на 1000 человек за год составила 20,7 случая. До этого рекордным по этому показателю в регионе был 2005 год. По данным Свердловскстата, тогда в регионе проживали 961 800 человек, а умер 7181 человек. Исходя из этих данных, в 2005 году в области коэффициент смертности составил 18,1 на 1000 человек.

По сравнению с 2020 годом в 2021 году в регионе умерло на 2362 человека больше. Рождаемость по сравнению с 2020 годом в прошлом году снизилась на 206 человек. Число разводов увеличилось на 516 случаев. В 2021 году их было 4142.

Ранее стало известно, что смертность в Курганской области в 2020 году по сравнению с 2019 годом выросла на 13%. В 18 районах региона уровень смертности превысил средние значения по области.