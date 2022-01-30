30 января 2022
28 января 2022
27 января 2022

С дорожника из ХМАО взыскали сотни тысяч рублей за откаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Чиновник брал взятки за ремонт автомобилей «на бумаге» Фото:

По иску ханты-мансийского межрайонного прокурора с сотрудника «Управления автомобильных дорог», учрежденного департаментом по управлению госимуществом ХМАО, Дмитрия Гавшина взыскано 300 тысяч рублей. Ранее чиновник признан виновным в получении взятки от бизнесмена, который занимался починкой автомобилей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе окружной прокуратуры.

«Ханты-Мансийский межрайонный прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании в бюджет государства суммы, полученной от незаконных действий с бывшего сотрудника управления автомобильных дорог, ранее осужденного за коррупционные преступления. По иску прокуратуры с бывшего сотрудника казенного учреждения взысканы денежные средства, полученные в качестве взятки», — сообщили в прокуратуре.

Судом было установлено, что Гавшин, являясь сотрудником «Управления автомобильных дорог», требовал с предпринимателя взятки, взамен пообещав не применять штрафные санкции в случае неисполнения им каких-либо обязательств. С 2018 по 2019 года Гавшин получил порядка 290 тысяч от подрядчика. По сообщению источника URA.RU предприниматель Вадим Пермяков, являющийся в то время подрядчиком управления, и Гавшиным организовали преступную схему, по которой деньги на ремонт автомобилей выделялись, но работы не проводились, а деньги они, предположительно, делили между собой.

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По иску ханты-мансийского межрайонного прокурора с сотрудника «Управления автомобильных дорог», учрежденного департаментом по управлению госимуществом ХМАО, Дмитрия Гавшина взыскано 300 тысяч рублей. Ранее чиновник признан виновным в получении взятки от бизнесмена, который занимался починкой автомобилей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе окружной прокуратуры. «Ханты-Мансийский межрайонный прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании в бюджет государства суммы, полученной от незаконных действий с бывшего сотрудника управления автомобильных дорог, ранее осужденного за коррупционные преступления. По иску прокуратуры с бывшего сотрудника казенного учреждения взысканы денежные средства, полученные в качестве взятки», — сообщили в прокуратуре. Судом было установлено, что Гавшин, являясь сотрудником «Управления автомобильных дорог», требовал с предпринимателя взятки, взамен пообещав не применять штрафные санкции в случае неисполнения им каких-либо обязательств. С 2018 по 2019 года Гавшин получил порядка 290 тысяч от подрядчика. По сообщению источника URA.RU предприниматель Вадим Пермяков, являющийся в то время подрядчиком управления, и Гавшиным организовали преступную схему, по которой деньги на ремонт автомобилей выделялись, но работы не проводились, а деньги они, предположительно, делили между собой.
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