В пермском минздраве ответили на замечание Путина

31 января 2022 в 11:37 Размер текста - 17 +

Пермские поликлиники открыты для маленьких пациентов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В министерстве здравоохранения Пермского края ответили на замечание президента Владимира Путина о приостановке в некоторых медучреждениях плановой помощи детям. Как сообщили URA.RU в ведомстве, в Прикамье действительно на время прекращено оказание ряда услуг, но специализированная плановая помощь детям не прекращалась. «Министерством здравоохранения Пермского края издан приказ о приостановлении проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних и диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и вакцинация детского населения в рамках Национального календаря профилактических прививок. Тем не менее оказание специализированной плановой помощи детям не прекращено», — сообщили URA.RU в минздраве Прикамья. В штатном режиме работает консультативная поликлиника краевой детской клинической больницы. Плановая госпитализация детей по всем профилям заболеваний осуществляется в полном объеме, также функционируют детские санатории «Орленок» и «Светлана». В министерстве отмечают, что в детских поликлиниках организован прием врачей для пациентов с заболеваниями, при которых отсрочка оказания помощи может повлечь ухудшение состояния, угрозу их жизни и здоровью. На прошлой неделе президент Путин на совещании с правительством обратил внимание вице-премьера Татьяны Голиковой на то, что «некоторые лечебные заведения детского профиля сворачивают, к сожалению, свою работу по оказанию плановой помощи». Глава государства тогда поручил «сделать все возможное», чтобы плановая помощь детям не останавливалась, сообщалось на сайте Кремля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В министерстве здравоохранения Пермского края ответили на замечание президента Владимира Путина о приостановке в некоторых медучреждениях плановой помощи детям. Как сообщили URA.RU в ведомстве, в Прикамье действительно на время прекращено оказание ряда услуг, но специализированная плановая помощь детям не прекращалась. «Министерством здравоохранения Пермского края издан приказ о приостановлении проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних и диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и вакцинация детского населения в рамках Национального календаря профилактических прививок. Тем не менее оказание специализированной плановой помощи детям не прекращено», — сообщили URA.RU в минздраве Прикамья. В штатном режиме работает консультативная поликлиника краевой детской клинической больницы. Плановая госпитализация детей по всем профилям заболеваний осуществляется в полном объеме, также функционируют детские санатории «Орленок» и «Светлана». В министерстве отмечают, что в детских поликлиниках организован прием врачей для пациентов с заболеваниями, при которых отсрочка оказания помощи может повлечь ухудшение состояния, угрозу их жизни и здоровью. На прошлой неделе президент Путин на совещании с правительством обратил внимание вице-премьера Татьяны Голиковой на то, что «некоторые лечебные заведения детского профиля сворачивают, к сожалению, свою работу по оказанию плановой помощи». Глава государства тогда поручил «сделать все возможное», чтобы плановая помощь детям не останавливалась, сообщалось на сайте Кремля.