В пермском минздраве ответили на замечание Путина

В министерстве здравоохранения Пермского края ответили на замечание президента Владимира Путина о приостановке в некоторых медучреждениях плановой помощи детям. Как сообщили URA.RU в ведомстве, в Прикамье действительно на время прекращено оказание ряда услуг, но специализированная плановая помощь детям не прекращалась.
«Министерством здравоохранения Пермского края издан приказ о приостановлении проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних и диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и вакцинация детского населения в рамках Национального календаря профилактических прививок. Тем не менее оказание специализированной плановой помощи детям не прекращено», — сообщили URA.RU в минздраве Прикамья.
В штатном режиме работает консультативная поликлиника краевой детской клинической больницы. Плановая госпитализация детей по всем профилям заболеваний осуществляется в полном объеме, также функционируют детские санатории «Орленок» и «Светлана». В министерстве отмечают, что в детских поликлиниках организован прием врачей для пациентов с заболеваниями, при которых отсрочка оказания помощи может повлечь ухудшение состояния, угрозу их жизни и здоровью.
На прошлой неделе президент Путин на совещании с правительством обратил внимание вице-премьера Татьяны Голиковой на то, что «некоторые лечебные заведения детского профиля сворачивают, к сожалению, свою работу по оказанию плановой помощи». Глава государства тогда поручил «сделать все возможное», чтобы плановая помощь детям не останавливалась, сообщалось на сайте Кремля.
В министерстве здравоохранения Пермского края ответили на замечание президента Владимира Путина о приостановке в некоторых медучреждениях плановой помощи детям. Как сообщили URA.RU в ведомстве, в Прикамье действительно на время прекращено оказание ряда услуг, но специализированная плановая помощь детям не прекращалась. «Министерством здравоохранения Пермского края издан приказ о приостановлении проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних и диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и вакцинация детского населения в рамках Национального календаря профилактических прививок. Тем не менее оказание специализированной плановой помощи детям не прекращено», — сообщили URA.RU в минздраве Прикамья. В штатном режиме работает консультативная поликлиника краевой детской клинической больницы. Плановая госпитализация детей по всем профилям заболеваний осуществляется в полном объеме, также функционируют детские санатории «Орленок» и «Светлана». В министерстве отмечают, что в детских поликлиниках организован прием врачей для пациентов с заболеваниями, при которых отсрочка оказания помощи может повлечь ухудшение состояния, угрозу их жизни и здоровью. На прошлой неделе президент Путин на совещании с правительством обратил внимание вице-премьера Татьяны Голиковой на то, что «некоторые лечебные заведения детского профиля сворачивают, к сожалению, свою работу по оказанию плановой помощи». Глава государства тогда поручил «сделать все возможное», чтобы плановая помощь детям не останавливалась, сообщалось на сайте Кремля.