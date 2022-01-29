Курганец с пистолетом напал на врача скорой, приехавшей к ребенку

Нетрезвый курганец несколько раз ударил врача по голове Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Кургана с пистолетом напал на врача реанимационной бригады скорой помощи, приехавшей по вызову к годовалому ребенку. Подробности инцидента URA.RU рассказал сам пострадавший врач, который был госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

«Мы выехали на квартиру по вызову к годовалому ребенку, который задыхался. Во время осмотра ребенка в квартиру зашел нетрезвый мужчина, представился отцом ребенка. Сразу стал предъявлять претензии. Требовал, чтобы мы (в бригаде два медработника) разговаривали с ним, хотя от матери ребенка я уже получил добровольное письменное согласие. Я попросил мужчину не мешать, предупредил, что, если он будет продолжать мешать оказывать ребенку помощь, я вызову полицию. Он распалялся, начал махать руками, мешал делать укол ребенку. Затем он схватил пистолет, начал угрожать, что сейчас всех перестреляет. Я его прижал к стене, чтобы забрать этот пистолет. Он нанес мне несколько ударов по голове и по шее. В итоге я пистолет забрал, нажал тревожную кнопку (на планшете)», — рассказал пострадавший врач.

На место прибыли сотрудники полиции, дебошира забрали в отдел. Врач с ранами на голове обратился в БСМП, ему диагностировали черепно-мозговую травму. За 28-летнюю врачебную практику такой инцидент с ним произошел впервые, отметил собеседник URA.RU. Медработники опасаются, что нападавший может избежать уголовного наказания, если его обвинят в нанесении побоев, а не в хулиганстве и угрозе убийством.

В пресс-службе УМВД по Курганской области URA.RU сообщили, что 28 января около 23 часов в полицию поступило сообщение о том, что фельдшеру бригады скорой помощи причинены телесные повреждения. «На место выезжал наряд патрульно-постовой службы и следственно-оперативная группа. По сообщению проводится проверка в отделе полиции №2 УМВД России по городу Кургану, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам