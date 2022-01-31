Врач рассказала о возросшей угрозе ослепнуть из-за «Омикрона»

31 января 2022 в 12:39 Размер текста - 17 +

Симптомом ухудшения зрения могут быть «мушки» перед глазами Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Из-за инсульта или инфаркта на глазном дне, причиной которого может служить коронавирусная инфекция, в частности, новый штамм «Омикрон», человек начинает видеть гораздо хуже. Такую информацию сообщила врач-офтальмолог высшей категории, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова. «Проблема возникает не только на острой стадии заболевания, но и в постковидном периоде, через несколько месяцев или даже полгода мы встречаем пациента, у которого возникают тромбозы либо ишемические состояния на глазном дне. „Омикрон“ более контагиозен [заразителен] в плане проникновения через слизистую оболочку глаза», — рассказала специалист в беседе с Life . Отмечается также, что проблема со зрением может возникнуть в любом возрасте, если гражданин перенес коронавирус. В том числе — у маленьких детей, если при инфицировании и болезни были повреждены сосуды. Входными воротами для инфекции может быть и слизистая оболочка глаза. Симптомы ухудшения зрения: Мелкие мушки;

Крупные мушки;

Ухудшение остроты зрения;

Цветовая картинка может меняться; О том, что коронавирус может спровоцировать инсульт во время или после заболевания, заявлял научный руководитель службы неврологии и нейрореабилитации ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России, невролог Семен Прокопенко. Если человек после коронавируса принимает антикоагулянты, то риск развития инсульта растет, приводит его слова «Федеральное агентство новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Из-за инсульта или инфаркта на глазном дне, причиной которого может служить коронавирусная инфекция, в частности, новый штамм «Омикрон», человек начинает видеть гораздо хуже. Такую информацию сообщила врач-офтальмолог высшей категории, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова. «Проблема возникает не только на острой стадии заболевания, но и в постковидном периоде, через несколько месяцев или даже полгода мы встречаем пациента, у которого возникают тромбозы либо ишемические состояния на глазном дне. „Омикрон“ более контагиозен [заразителен] в плане проникновения через слизистую оболочку глаза», — рассказала специалист в беседе с Life. Отмечается также, что проблема со зрением может возникнуть в любом возрасте, если гражданин перенес коронавирус. В том числе — у маленьких детей, если при инфицировании и болезни были повреждены сосуды. Входными воротами для инфекции может быть и слизистая оболочка глаза. Симптомы ухудшения зрения: О том, что коронавирус может спровоцировать инсульт во время или после заболевания, заявлял научный руководитель службы неврологии и нейрореабилитации ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России, невролог Семен Прокопенко. Если человек после коронавируса принимает антикоагулянты, то риск развития инсульта растет, приводит его слова «Федеральное агентство новостей».