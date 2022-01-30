Неврологи заявили об опасном последствии коронавируса

Коронавирус повышает риск развития инсульта Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Коронавирус может спровоцировать инсульт во время или после заболевания. Об этом URA.RU рассказал научный руководитель службы неврологии и нейрореабилитации ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России, невролог Семен Прокопенко.

«Сейчас появилась категория людей, у которых осложнения наступают или в остром периоде коронавирусной инфекции, либо в последствии. Потому что достаточно часто в варианте системного заболевания, повышается склонность к тромбозам после COVID. Если человек после коронавируса принимает антикоагулянты, то риск развития инсульта растет», — сказал Семен Прокопенко.

Также он назвал другие группы риска по инсульту. «Это люди, имеющие запущенные цереброваскулярные заболевания, то есть, те кто имеют гипертоническую болезнь со стажем, прогрессирующий атеросклероз. Это, категория пациентов, у которых данные заболевания длительное время проходили бесконтрольно, либо без лечения», — отметил врач. К списку Прокопенко добавил людей, страдающих от сахарного диабета и нарушением ритма сердца.

Врач-невролог Юрий Андрусов объяснил, какие виды инсультов характерны для разных возрастов. «Для молодых больше характерны кровоизлияния в мозг, геморрагические инсульты на фоне врожденных изменений. Ишемический инсульт, когда закупоривается сосуд — это больше характерно для возрастных людей, имеющих сопутствующие заболевания. Например, гипертония, сахарный диабет, атеросклероз», — объяснил эксперт.

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