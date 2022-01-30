Четверо тюменцев выступят на Олимпиаде в Пекине

Тюменский лыжник Денис Спицов вошел в состав Олимпийской сборной России Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Четыре представителя Тюменской области выступят на Олимпийских играх в Пекине. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. Игры стартуют в столице Китая 4 февраля.

«Четверо наших лучших спортсменов вошли в состав Олимпийской сборной страны. Среди них — биатлонист Александр Логинов, лыжники — Татьяна Сорина, Денис Спицов и Иван Якимушкин», — рассказали в инфоцентре.

По информации властей, на первый старт тюменцы могут выйти уже 5 февраля. «В какой именно гонке примут участие наши спортсмены, решит тренерский штаб во время проведения соревнований», — добавили в правительстве.

Ранее агентство писало, что Олимпиаду посетит президент РФ Владимир Путин. В Кремле не исключили возможности его встречи в Пекине с украинским лидером Владимиром Зеленским.