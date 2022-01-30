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Четверо тюменцев выступят на Олимпиаде в Пекине

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Встреча олимпийских медалистов Дениса Спицова и Александра Большунова в аэропорту. Тюмень, спицов денис
Тюменский лыжник Денис Спицов вошел в состав Олимпийской сборной России Фото:

Четыре представителя Тюменской области выступят на Олимпийских играх в Пекине. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. Игры стартуют в столице Китая 4 февраля.

«Четверо наших лучших спортсменов вошли в состав Олимпийской сборной страны. Среди них — биатлонист Александр Логинов, лыжники — Татьяна Сорина, Денис Спицов и Иван Якимушкин», — рассказали в инфоцентре.

По информации властей, на первый старт тюменцы могут выйти уже 5 февраля. «В какой именно гонке примут участие наши спортсмены, решит тренерский штаб во время проведения соревнований», — добавили в правительстве.

Ранее агентство писало, что Олимпиаду посетит президент РФ Владимир Путин. В Кремле не исключили возможности его встречи в Пекине с украинским лидером Владимиром Зеленским.

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Четыре представителя Тюменской области выступят на Олимпийских играх в Пекине. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. Игры стартуют в столице Китая 4 февраля. «Четверо наших лучших спортсменов вошли в состав Олимпийской сборной страны. Среди них — биатлонист Александр Логинов, лыжники — Татьяна Сорина, Денис Спицов и Иван Якимушкин», — рассказали в инфоцентре. По информации властей, на первый старт тюменцы могут выйти уже 5 февраля. «В какой именно гонке примут участие наши спортсмены, решит тренерский штаб во время проведения соревнований», — добавили в правительстве. Ранее агентство писало, что Олимпиаду посетит президент РФ Владимир Путин. В Кремле не исключили возможности его встречи в Пекине с украинским лидером Владимиром Зеленским.
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