Четверо тюменцев выступят на Олимпиаде в Пекине

Четыре представителя Тюменской области выступят на Олимпийских играх в Пекине. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. Игры стартуют в столице Китая 4 февраля.
«Четверо наших лучших спортсменов вошли в состав Олимпийской сборной страны. Среди них — биатлонист Александр Логинов, лыжники — Татьяна Сорина, Денис Спицов и Иван Якимушкин», — рассказали в инфоцентре.
По информации властей, на первый старт тюменцы могут выйти уже 5 февраля. «В какой именно гонке примут участие наши спортсмены, решит тренерский штаб во время проведения соревнований», — добавили в правительстве.
Четыре представителя Тюменской области выступят на Олимпийских играх в Пекине. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. Игры стартуют в столице Китая 4 февраля. «Четверо наших лучших спортсменов вошли в состав Олимпийской сборной страны. Среди них — биатлонист Александр Логинов, лыжники — Татьяна Сорина, Денис Спицов и Иван Якимушкин», — рассказали в инфоцентре. По информации властей, на первый старт тюменцы могут выйти уже 5 февраля. «В какой именно гонке примут участие наши спортсмены, решит тренерский штаб во время проведения соревнований», — добавили в правительстве. Ранее агентство писало, что Олимпиаду посетит президент РФ Владимир Путин. В Кремле не исключили возможности его встречи в Пекине с украинским лидером Владимиром Зеленским.