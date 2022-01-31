Сбежавшую к звездам ТНТ тюменскую школьницу нашли в Екатеринбурге

31 января 2022 в 12:59 Размер текста - 17 +

До Перми девушка так и не добралась Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Юная жительница Тюмени была объявлена в розыск после того, как сбежала из дома и уехала в Пермь на шоу «Импровизация». 17-летнюю беглянку сняли с поезда в Екатеринбурге, сообщили URA.RU в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО. «В прошедшие выходные в дежурную часть Линейного отдела МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский» от коллег из транспортной полиции Тюмени поступила информация о розыске несовершеннолетней тюменки, 2005 года рождения. Как поясняла мать девушки, ее дочь днем ушла из дома, на телефон не отвечает, и ее местонахождение неизвестно», — рассказали в пресс-службе. Силовики выяснили, что беглянка купила билет до Перми. Когда поезд прибыл на вокзал Екатеринбурга, юную пассажирку встретили сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних транспортной полиции. Сама десятиклассница пояснила инспекторам ПДН, что уехала из дома без согласия родителей, чтобы побывать на знаменитом шоу ТНТ «Импровизация», артисты которого гастролируют в Перми. На концерте школьнице побывать так и не удалось: девушку передали родителям. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Юная жительница Тюмени была объявлена в розыск после того, как сбежала из дома и уехала в Пермь на шоу «Импровизация». 17-летнюю беглянку сняли с поезда в Екатеринбурге, сообщили URA.RU в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО. «В прошедшие выходные в дежурную часть Линейного отдела МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский» от коллег из транспортной полиции Тюмени поступила информация о розыске несовершеннолетней тюменки, 2005 года рождения. Как поясняла мать девушки, ее дочь днем ушла из дома, на телефон не отвечает, и ее местонахождение неизвестно», — рассказали в пресс-службе. Силовики выяснили, что беглянка купила билет до Перми. Когда поезд прибыл на вокзал Екатеринбурга, юную пассажирку встретили сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних транспортной полиции. Сама десятиклассница пояснила инспекторам ПДН, что уехала из дома без согласия родителей, чтобы побывать на знаменитом шоу ТНТ «Импровизация», артисты которого гастролируют в Перми. На концерте школьнице побывать так и не удалось: девушку передали родителям.