Заявление от Сергея Мануйлова поступило в арбитражный суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спасти челябинских дольщиков «Гринфлайта»

Бывший вице-мэр Челябинска Сергей Мануйлов подал иск в арбитражный суд региона о признании себя банкротом. Дата заседания пока не назначена.

Согласно базе данных суда иск поступил 28 января. По данным URA.RU, речь идет о долгах бывшего чиновника на сумму в 320 млн в рамках банкротства строительной компании «Гринфлайт», которой руководил экс-чиновник. Сам Мануйлов на звонок URA.RU не ответил.

О намерении Мануйлова подать иск о личном банкротстве стало известно в конце октября 2021 года. Бывший вице-мэр официально уведомил об этом своих кредиторов. По требованию «Россельхозбанка» Мануйлов привлечен к субсидиарной ответственности из-за долгов «Грифлайта».

Мануйлов был вице-мэром Челябинска до 2013 года. Затем он стал руководить «Гринфлайтом», которая строит микрорайон «Академ Риверсайд» в Челябинске. Весной 2016 года строительство полностью остановилось. Компания была признана банкротом, микрорайон возводила другая фирма.

В отношении Мануйлова было возбуждено уголовное дело за обман дольщиков. В апреле 2018 года его приговорили к 2,5 годам общего режима. В конце 2020 года Мануйлов вышел на свободу по УДО.

Сергей Мануйлов просит признать себя банкротом Скрин: Арбитражный суд Челябинской области