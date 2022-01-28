28 января 2022
27 января 2022

В ЯНАО усилят поддержку для детей с особенностями здоровья

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание по транспорту к заседанию Госсовета. Москва, артюхов дмитрий
Губернатор ЯНАО пообщался с семьями, воспитывающими детей с ОВЗ Фото:

Губернатор ЯНАО и член генсовета «Единой России» Дмитрий Артюхов дал ряд поручений для усиления поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Об этом сообщается на официальном сайте реготделения партии.

«На Ямале будет усилена поддержка семей, воспитывающих детей с ОВЗ. Такую задачу поставил член генсовета „Единой России“, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов», — говорится в сообщении.

Такое решение было принято по итогу онлайн-встречи с родителями, воспитывающими детей с ОВЗ. Отмечается, что департаменту туризма и молодежной политики поручено организовать выезды на летний отдых.

Также сообщается, что по просьбам родителей будет закуплено специализированное медицинское оборудование. Кроме того, в Салехарде откроют реабилитационные отделения для детей и взрослых с инвалидностью.

Ранее сообщалось, что власти ЯНАО потратят на социальную сферу 100 миллиардов рублей. Бюджет региона по-прежнему остается дефицитным.

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Губернатор ЯНАО и член генсовета «Единой России» Дмитрий Артюхов дал ряд поручений для усиления поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Об этом сообщается на официальном сайте реготделения партии. «На Ямале будет усилена поддержка семей, воспитывающих детей с ОВЗ. Такую задачу поставил член генсовета „Единой России“, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов», — говорится в сообщении. Такое решение было принято по итогу онлайн-встречи с родителями, воспитывающими детей с ОВЗ. Отмечается, что департаменту туризма и молодежной политики поручено организовать выезды на летний отдых. Также сообщается, что по просьбам родителей будет закуплено специализированное медицинское оборудование. Кроме того, в Салехарде откроют реабилитационные отделения для детей и взрослых с инвалидностью. Ранее сообщалось, что власти ЯНАО потратят на социальную сферу 100 миллиардов рублей. Бюджет региона по-прежнему остается дефицитным.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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