В ЯНАО усилят поддержку для детей с особенностями здоровья

Губернатор ЯНАО пообщался с семьями, воспитывающими детей с ОВЗ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор ЯНАО и член генсовета «Единой России» Дмитрий Артюхов дал ряд поручений для усиления поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Об этом сообщается на официальном сайте реготделения партии.

«На Ямале будет усилена поддержка семей, воспитывающих детей с ОВЗ. Такую задачу поставил член генсовета „Единой России“, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов», — говорится в сообщении.

Такое решение было принято по итогу онлайн-встречи с родителями, воспитывающими детей с ОВЗ. Отмечается, что департаменту туризма и молодежной политики поручено организовать выезды на летний отдых.

Также сообщается, что по просьбам родителей будет закуплено специализированное медицинское оборудование. Кроме того, в Салехарде откроют реабилитационные отделения для детей и взрослых с инвалидностью.

Ранее сообщалось, что власти ЯНАО потратят на социальную сферу 100 миллиардов рублей. Бюджет региона по-прежнему остается дефицитным.