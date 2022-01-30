Историю уральского края покажут на больших экранах

31 января 2022 в 14:33 Размер текста - 17 +

Самобытную историю Урала покажут в фильме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области сняли фильм об уральской росписи, деревянном зодчестве и героях уральского края. Работа велась при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Руководитель проекта «Е!сказы» Екатерина Худякова рассказала URA.RU, что легло в основу фильма. «Фильм призван рассказать молодежи о героях, которые жили на их родине, об их ежедневном подвиге по сохранению истории родного края, их творчестве и мироощущении. Зрители не только получат новые знания об истории и культуре родного края, но и эстетическое удовольствие от просмотра», — пояснила Екатерина Худякова. Так, кинолента отразит подвиг Ивана Самойлова и Александра Потускаева, которые в тяжелые послевоенные годы сумели сохранить и передать потомкам традиции уральской народной росписи и деревянного зодчества. В фильме зрителя познакомят с музеями сел Нижняя Синячиха, Аромашево и Коптелово, где хранятся шедевры крестьянского мастерства. Дополнили программу интервью с современниками: художницей Алисой Горшениной, дизайнером Любовью Михалевой и фабрикантом Иваном Хафизовым. Сейчас авторы завершают монтаж, готовый фильм разместят на Youtube-канале E!skazy 31 января. Кроме распространения киноленты в сети, авторы проекта организуют серию бесплатных показов на городских площадках, во время которых свердловчане и гости региона смогут пообщаться с героями фильма. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Свердловской области сняли фильм об уральской росписи, деревянном зодчестве и героях уральского края. Работа велась при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Руководитель проекта «Е!сказы» Екатерина Худякова рассказала URA.RU, что легло в основу фильма. «Фильм призван рассказать молодежи о героях, которые жили на их родине, об их ежедневном подвиге по сохранению истории родного края, их творчестве и мироощущении. Зрители не только получат новые знания об истории и культуре родного края, но и эстетическое удовольствие от просмотра», — пояснила Екатерина Худякова. Так, кинолента отразит подвиг Ивана Самойлова и Александра Потускаева, которые в тяжелые послевоенные годы сумели сохранить и передать потомкам традиции уральской народной росписи и деревянного зодчества. В фильме зрителя познакомят с музеями сел Нижняя Синячиха, Аромашево и Коптелово, где хранятся шедевры крестьянского мастерства. Дополнили программу интервью с современниками: художницей Алисой Горшениной, дизайнером Любовью Михалевой и фабрикантом Иваном Хафизовым. Сейчас авторы завершают монтаж, готовый фильм разместят на Youtube-канале E!skazy 31 января. Кроме распространения киноленты в сети, авторы проекта организуют серию бесплатных показов на городских площадках, во время которых свердловчане и гости региона смогут пообщаться с героями фильма.